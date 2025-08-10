مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري الممتاز، تختتم اليوم الأحد منافسات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026، والمقام بمشاركة 21 فريقا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وتقام اليوم المواجهات التالية:

كهرباء الإسماعيلية × الجونة - 6 مساء | أون سبورت 1

فاركو × إنبي - 9 مساء | أون سبورت 2

البنك الأهلي × غزل المحلة - 9 مساء | أون سبورت 1

نتائج الأسبوع الأول للدوري المصري

وشهدت مباريات الأسبوع الأول النتائج التالية:

وادي دجلة (0) - (0) بيراميدز

المصري البورسعيدي (3) - (1) الاتحاد السكندري

الزمالك (2) - (0) سيراميكا كليوباترا

المقاولون (0) - (2) زد

سموحة (1) - (1) طلائع الجيش

الإسماعيلي (0) - (0) بتروجت

مودرن سبورت (2) - (2) الأهلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.