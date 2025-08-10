الأحد 10 أغسطس 2025
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

الدوري الممتاز، تختتم اليوم الأحد منافسات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026، والمقام بمشاركة 21 فريقا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وتقام اليوم المواجهات التالية:

كهرباء الإسماعيلية × الجونة - 6 مساء | أون سبورت 1

فاركو × إنبي - 9 مساء | أون سبورت 2

البنك الأهلي × غزل المحلة - 9 مساء | أون سبورت 1

نتائج الأسبوع الأول للدوري المصري

وشهدت مباريات الأسبوع الأول النتائج التالية:

وادي دجلة (0) - (0) بيراميدز

المصري البورسعيدي (3) - (1) الاتحاد السكندري

الزمالك (2) - (0) سيراميكا كليوباترا

المقاولون (0) - (2) زد

سموحة (1) - (1) طلائع الجيش

الإسماعيلي (0) - (0) بتروجت

مودرن سبورت (2) - (2) الأهلي

