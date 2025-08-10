مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الدوري الممتاز، تختتم اليوم الأحد منافسات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026، والمقام بمشاركة 21 فريقا.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
وتقام اليوم المواجهات التالية:
كهرباء الإسماعيلية × الجونة - 6 مساء | أون سبورت 1
فاركو × إنبي - 9 مساء | أون سبورت 2
البنك الأهلي × غزل المحلة - 9 مساء | أون سبورت 1
نتائج الأسبوع الأول للدوري المصري
وشهدت مباريات الأسبوع الأول النتائج التالية:
وادي دجلة (0) - (0) بيراميدز
المصري البورسعيدي (3) - (1) الاتحاد السكندري
الزمالك (2) - (0) سيراميكا كليوباترا
المقاولون (0) - (2) زد
سموحة (1) - (1) طلائع الجيش
الإسماعيلي (0) - (0) بتروجت
مودرن سبورت (2) - (2) الأهلي
