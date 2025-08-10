الأول من نوعه، كل ما تريد معرفته عن لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا

لقاء ترامب وبوتين، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء في ألاسكا يوم الجمعة المقبل، لبحث مستقبل الحرب في أوكرانيا.

لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا

وبحسب «BBC»، أعلن ترامب عن الاجتماع المقرّر في 15 أغسطس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكّد المتحدث باسم الكرملين الموعد، مشيرًا إلى أن اختيار ألاسكا "منطقي" نظرًا لقربها النسبي من روسيا، لافتا أن ترامب تلقى دعوة لزيارة موسكو لعقد قمة ثانية محتملة.

وجاء الإعلان عن اللقاء بعد ساعات من إشارة ترامب إلى أن أوكرانيا قد تضطر للتخلي عن أراضٍ لإنهاء الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي الشامل لجارتها في فبراير 2022.

وقال ترامب من البيت الأبيض الجمعة: "نتحدث عن أراضٍ دارت حولها معارك منذ ثلاث سنوات ونصف، سقط خلالها عدد كبير من الروس وعدد كبير من الأوكرانيين.. الأمر معقد جدًا، وسنستعيد بعض المناطق، ونتبادل أخرى بما يخدم مصلحة الطرفين".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي مزيدًا من التفاصيل حول هذا المقترح، لكن شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة على المناقشات، أفادت بأن البيت الأبيض يحاول إقناع القادة الأوروبيين بقبول اتفاق يتضمن سيطرة روسيا الكاملة على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا واحتفاظها بشبه جزيرة القرم، مقابل تخليها عن مناطق خيرسون وزابوريجيا التي تحتل أجزاءً منها.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، عرض بوتين ترتيبًا مشابهًا على مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، خلال اجتماع مؤخرًا في موسكو.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون سيقبلون بهذا الاتفاق، خاصة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين يختلفان بشدة حول شروط السلام، إذ يرفض زيلينسكي تمامًا أي شروط مسبقة تتضمن تنازلات إقليمية.

ونقلت "سي بي إس" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن التحضيرات للقاء الجمعة لا تزال غير نهائية، وهناك احتمال لمشاركة زيلينسكي بشكل ما.

فشل ثلاث جولات من المحادثات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا

وفشلت ثلاث جولات من المحادثات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول في تقريب وجهات النظر، بينما ترى كييف وحلفاؤها أن الشروط العسكرية والسياسية التي تضعها موسكو للسلام تمثل عمليًا استسلامًا لأوكرانيًا.

وتشمل المطالب الروسية أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة، وتقلص قوتها العسكرية بشكل كبير، وتتخلى عن مساعي الانضمام إلى حلف الناتو، إضافة إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، كما تطالب موسكو بانسحاب الجيش الأوكراني من المناطق الأربع التي تحتل أجزاءً منها في جنوب شرق البلاد، وتسريح جنوده.

مع ذلك، أكد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة لديها "فرصة" للتوصل إلى اتفاق سلام ثلاثي بين الثلاث أطراف في النزاع، مضيفًا: "القادة الأوروبيون يريدون السلام، والرئيس بوتين – أعتقد – يريد السلام، وزيلينسكي يريد السلام".

وتابع: "على الرئيس زيلينسكي أن يحصل على كل ما يحتاجه، لأنه سيتعين عليه أن يكون مستعدًا لتوقيع شيء ما، وأعتقد أنه يعمل جاهدًا لتحقيق ذلك".

وكان ترامب قد أقر الشهر الماضي لبي بي سي بأن بوتين خيّب آماله بعد كل زيارة من زيارات ويتكوف الأربع السابقة، إذ بدأت المحادثات بشكل إيجابي قبل أن تتبدد الآمال.

وشدد ترامب في الأسابيع الأخيرة موقفه تجاه الكرملين، مانحًا روسيا مهلة حتى الجمعة للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات أشد، لكن مع اقتراب الموعد، طغت أنباء الاجتماع المرتقب بينه وبين بوتين على التهديد الاقتصادي.

ولم يعلن البيت الأبيض الجمعة عن أي عقوبات جديدة على روسيا.

يُذكر أن ترامب وبوتين تحدثا هاتفيًا في فبراير في أول اتصال مباشر بينهما منذ الغزو الروسي الشامل.

ويشار إلى أن آخر لقاء لرئيس أمريكي مع بوتين كان في عام 2021، حين اجتمع الرئيس جو بايدن مع نظيره الروسي في قمة في جنيف.

وتعد الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولاية ألاسكا الأمريكية هي الأولى من نوعها في التاريخ، إذ لم يسبق لأي زعيم روسي أن زار هذه الولاية، بحسب تقارير إعلامية عالمية.

مشاركة زيلينسكي في لقاء ترامب وبوتين

والسبت، ذكرت «إن بي سي» أن البيت الأبيض يدرس دعوة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس بوتين في 15 أغسطس.

ونقل التقرير ذلك عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى وثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية، فيما نقل عن أحد الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المحادثات القول «تجري مناقشة الأمر».

وأضاف التقرير أنه لم يتم الانتهاء من مسألة زيارة زيلينسكي وأنه من غير الواضح ما إذا كان الزعيم الأوكراني سيذهب في نهاية المطاف إلى ألاسكا لعقد اجتماعات لكن لا يزال ذلك احتمالا قائمًا.

ضغوط أوروبية لمشاركة زيلينسكي

وكان الزعماء الأوروبيون الرئيسيون قالوا، السبت، إن الطريق إلى السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتقرر بدون كييف، وإن المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا في سياق وقف إطلاق النار أو الحد من الأعمال القتالية.

وأصدر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بيانا مشتركا قالوا فيه "إنهم لا يزالون ملتزمين بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة".

وأضافوا "خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق المفاوضات".

وصدر البيان بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي من جانبه، لم يبد اعتراضا على المطلب الأوروبي، مؤكدا على لسان مسؤول في البيت الأبيض أنه منفتح على عقد قمة ثلاثية في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

غير أن المسؤول أضاف أن البيت الأبيض يخطط حاليا لأن يكون الاجتماع ثنائيا مع بوتين بناء على طلبه.

