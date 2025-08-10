الأحد 10 أغسطس 2025
افتتاح ليالي عرض "حب من طرف حامد" على مسرح السامر اليوم

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في التاسعة مساء اليوم الأحد، أولى ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد" على مسرح السامر بالعجوزة، ويستمر لمدة أسبوعين، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

عرض مسرحية “حب من طرف حامد” 

العرض من تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي، وبطولة: ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبد العزيز، أميرة عبد الرحمن، علي شندي، وأدهم صفوت.

وتستند قصة العرض إلى المسرحية الكوميدية "لعبة الحب والمصادفة" للكاتب الفرنسي بيير دي ماريفو، وتدور أحداثه في إطار غنائي استعراضي، يعتمد على تبادل الأدوار بين الشخصيات، بما يخلق مواقف كوميدية ومفارقات مشوقة.

فريق مسرحية حب من طرف حامد 

العرض إنتاج فرقة السامر المسرحية بإدارة محمد النبوي، ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ملابس رنا عبد المجيد، استعراضات رضا كامبا، ماكياج رانيا صابر، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ محمود بغدادي، بمشاركة مساعدي الإخراج: محمود شوقي، سلمى سيد، ندى، إسلام جامبو، محمد عز العرب، وأحمد البغدادي.

