برنامج تدريبي لناصر والدباغ لتجهيزهما للقاء الزمالك والمقاولون

وضع فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، برنامجًا تدريبيًا خاصًا ومكثفًا للثنائي عمرو ناصر وعدي الدباغ، مهاجمي الفريق، وذلك لتجهيزهما بدنيًا وفنيًا قبل مواجهة المقاولون العرب، المقررة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويهدف فيريرا إلى رفع مستوى الثنائي من أجل تعزيز الخيارات الهجومية للفريق في اللقاء المرتقب.

علي جانب آخر، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.

وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأن داخلي ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.

وأضاف عبد الناصر محمد قائلًا:" نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".

واختتم تصريحاته قائلًا:" بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا تمامًا من أجل التركيز للقاء المقاولون العرب المقبل المقرر له يوم السبت الموافق 16 أغسطس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.