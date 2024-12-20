صحة الشرقية تنظم ورشة عمل للفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى أبو كبير

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، ورشة عمل للفرق الطبية بأقسام مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات "الزقازيق العام، وحميات الزقازيق، وههيا المركزي، وكفر صقر المركزي، وأبو كبير المركزي"، والتي نظمها قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى أبو كبير المركزي.

وذلك بقيادة الدكتور محمود عبده رئيس القسم، ومشاركة الدكتور محمد الجوهري مدرب زمالة الجهاز الهضمي، والدكتورة أسماء السيد استشاري التخدير بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى،والدكتورة أمل عبدالفتاح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الزقازيق.

وأكد ذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمي عن مديرية صحة الشرقية، مضيفا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والذي أكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، والتدريب والتعليم الطبي المستمر، وتنفيذ اللقاءات العلمية وورش العمل، وأيضا توفير الفرص التعليمية بـ المنشآت الصحية للاستفادة منها، لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وقال جميعة إنه تم خلال ورشة العمل إجراء ١٠ حالات مناظير معدة وقولوني، تضمنت حالات تشخيصية وأخذ عينات من المريء والمعدة والقولون، وعدد 33 مناظير لحالات محجوزة بالعناية المركزة للكبد بالمستشفى، هذا بالإضافة إلى إجراء منظار ربط دوالي المريء، وكي حالة نزيف بالمعدة عن طريق جهاز الأرجون بلازما، وتم إجراء المناظير بنجاح، وجميع الحالات بحالة جيدة ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية تحت إشراف الأطباء بالمستشفى.

وأثنى جميعة على المجهود المضنى والمبذول للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وللمشرف العام على المناظير بالمديرية، ولمديرة مستشفى أبو كبير، ولجميع الأطباء والفرق الطبية المشاركة في ورشة العمل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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