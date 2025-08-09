إرشادات هامة لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات قبل غلق باب تسجيل الرغبات

يختتم موقع تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط وذلك حتى الساعة السابعة من مساء غدا الأحد الموافق ١٠ أغسطس الجاري، موعد انتهاء المرحلة الثانية.

وجاءت أبرز لطلاب المرحلة الثانية كالتالي:

ويمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

ويجب على الطالب الاحتفاظ برقم الجلوس والرقم السري الخاص به وعدم الإفصاح به لأحد غيره؛ حتى لا يتم تغيير الرغبات التي يريدها الطالب.

التوزيع الجغرافي يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

ولا يحق للطالب اختيار إحدى الكليات التي يُشترط للقبول بها أداء اختبارات القدرات مسبقًا، كما أن اختبارات القدرات لن يتم إعادتها مرة أخرى، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

لا يحق للطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي، حيث إن التنسيق الإلكتروني يقتصر على طلاب العام الدراسي الحالي.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفق موقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي × 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الشخصي على مدار ٢٤ ساعة، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن هذه المعامل من خلال الرابط هذا الرابط

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والتي توضح كيفية تنفيذ خطوات التنسيق وتسجيل الرغبات بدقة، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

