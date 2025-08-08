الجمعة 08 أغسطس 2025
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران EASA

مصر للطيران، فيتو

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز  تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران EASA والذي تم  خلال يومي 30 و31 يوليو 2025 وذلك لاعتماد نظام الجودة الخاص بأجهزة الطيران التمثيلي Quality Management System.

 

وكذلك أنظمة الصيانة والهندسة الخاصة بها  لضمان توافقها التام مع تشريعات الوكالة مما يؤدي إلى اعتماد الأكاديمية وجميع أجهزة الطيران التمثيلي بها بأعلى مستويات الاعتماد.

وتعد الأكاديمية من المؤسسات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال التدريب علي أجهزة الطيران التمثيلي حيث بدأت تشغيل واعتماد هذه الأجهزة منذ خمسة وعشرين عاما مما يعكس خبرتها المتميزة في هذا المجال.

وتدير الأكاديمية حاليا أجهزة الطيران التمثيلى للطرازات التالية:
A320neo /ceo
A330-200
A340
B777-200ER
B737-800.

هذا بالإضافة إلى استعداد الأكاديمية إلى إضافة جهاز الطيران التمثيلي لطراز B737 Max بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية للسادة طياري شركة مصر للطيران، فضلا عن تسويق هذه البرامج  التدريبية لشركات الطيران  علي المستوي المحلي والمستوي الإقليمي.

و قد أشادت مفتشة EASA بالدور المميز للإدارة العليا بالأكاديمية في تطبيق معايير السلامة والجودة داخل الأكاديمية وكذا كفاءة فريق العمل.

وقد أعرب الطيار وليد  سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب عن خالص اعتزازه وتقديره للجهود المبذولة من جانب الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي لتحقيق هذا الإنجاز المتميز للأكاديمية.

