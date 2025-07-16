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ثقافة وفنون

مدير أعماله يوجه رسالة لجمهوره، تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

لطفي لبيب، فيتو
لطفي لبيب، فيتو

مازال الفنان لطفي لبيب ، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أثار قلق الجمهور مؤخرا بسبب تعرضه لوعكة صحية أسفرت عن نقله إلى العناية المركزة. 

تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب 

في هذا السياق، أكد مدير أعمال لطفي لبيب في تصريح خاص لـ فيتو: “ الفنان لطفي لبيب صحته تحسنت مقارنة بالأيام الماضية، وأطالب الجمهور بالدعاء له” 

وأعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، أن الفنان القدير لطفي لبيب تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض صحية متزامنة.

منع الزيارة بأمر من العناية المركزة

وأوضح الأب بطرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” إدارة العناية المركزة بالمستشفى قررت منع الزيارة عنه تمامًا حفاظًا على استقرار الحالة الصحية، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي يتابع تطورات وضعه بدقة.

تقييم طبي شامل غدًا

ولفت إلى أنه من المقرر أن يُجري الفريق الطبي المشرف على الحالة تقييمًا شاملًا غدًا لتحديد مدى تحسن الحالة، وعليه سيتم اتخاذ القرار بشأن إعادة فتح الزيارة أو استمرار منعها.

حالة من القلق تسود بين جمهور ومحبي الفنان لطفي لبيب المعروف بأدواره الإنسانية والكوميدية المؤثرة، في انتظار أخبار مطمئنة خلال الساعات المقبلة.

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