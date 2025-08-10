الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عددًا من مقاتلي القوات الخاصة بالمظلات والصاعقة (فيديو وصور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
ads

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين والإستعداد القتالى لرجال القوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومي المصري.

 


بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب قائد قوات الصاعقة، أكد خلالها أن رجال  القوات الخاصة يواصلون العمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها بما يؤهلهم لأداء واجباتهم بكفاءة واقتدار فى إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.
 

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمةً نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى القوات الخاصة، مؤكدًا على تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الكبير الذى يبذله مقاتلو القوات الخاصة من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

 الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى

وأشار إلى أهمية الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة دائمًا درعًا قويًا للوطن وحصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم.

وشاركهم تناول وجبة الغداء مثنيًا على الانضباط الذاتى لرجال القوات المسلحة وحرصهم على بذل الغالى والنفيس للحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم.

وفى ختام اللقاء، تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضا لأحدث الأسلحة والمعدات لقوات الصاعقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمن القومى المصرى اركان حرب القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر حماية الأمن القومي المصري قادة القوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وزير الدفاع

مواد متعلقة

في ذكرى معركة البرث، المنسي ورفاقه سطروا أروع ملاحم الفداء في سيناء (صور)

المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة هليكوبتر أثناء التدريب نتيجة عطل فني

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

استقبلوهم بالورود.. توافد السودانيين على محطة رمسيس لاستقلال قطار العودة (فيديو وصور)

فتح باب التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم بالشرقية للعام 2026/2025

القاهرة تعود لـ 40 والصعيد يضرب الرقم القياسي، درجة الحرارة اليوم الأحد بمحافظات مصر

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads