وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عددًا من مقاتلي القوات الخاصة بالمظلات والصاعقة (فيديو وصور)

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين والإستعداد القتالى لرجال القوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومي المصري.



بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبد القادر عمارة حبيب قائد قوات الصاعقة، أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها بما يؤهلهم لأداء واجباتهم بكفاءة واقتدار فى إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.



وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمةً نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلى القوات الخاصة، مؤكدًا على تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الكبير الذى يبذله مقاتلو القوات الخاصة من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى

وأشار إلى أهمية الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة دائمًا درعًا قويًا للوطن وحصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم.

وشاركهم تناول وجبة الغداء مثنيًا على الانضباط الذاتى لرجال القوات المسلحة وحرصهم على بذل الغالى والنفيس للحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم.

وفى ختام اللقاء، تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضا لأحدث الأسلحة والمعدات لقوات الصاعقة.

