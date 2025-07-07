في ذكرى معركة البرث، المنسي ورفاقه سطروا أروع ملاحم الفداء في سيناء (صور)

في مثل هذا اليوم، فجر السابع من يوليو عام 2017، كانت أرض سيناء على موعد مع بطولة خالدة ستظل محفورة في وجدان المصريين إلى الأبد، عندما تصدى أبطال الكتيبة 103 صاعقة بقيادة العقيد الشهيد أحمد صابر المنسي لهجوم إرهابي شرس في منطقة البرث جنوب مدينة رفح، ضمن واحدة من أخطر وأشرف معارك القوات المسلحة ضد الإرهاب.



مع الساعات الأولى من فجر ذلك اليوم، وبينما كان كمين البرث في حالة استعداد دائم، نتيجة تحريات أكدت تحركات مشبوهة لتنظيمات إرهابية تستهدف الكمين، أطلق أحد الجنود نداءً أيقظ الجميع: "هجوم يا أفندم"

وفي لحظات، كانت الكوادر العسكرية من ضباط وجنود على أهبة الاستعداد، يواجهون عناصر من تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي مدججين بالأسلحة الثقيلة وسيارات الدفع الرباعي.

لكن رجال الكتيبة 103 لم يهابوا كثافة النيران ولا عدد المهاجمين، فوقفوا كالصخور، يدافعون عن أرضهم ببطولة وشرف، وسطروا ملحمة لم تكن مجرد معركة بل رمزًا خالصًا للوطنية والفداء والصمود.



قائد لا يُنسى.. أحمد المنسي أسطورة تتجدد

قاد العقيد أحمد المنسي الكتيبة بشجاعة نادرة، وظل في ساحة القتال حتى آخر رمق في حياته، رافعًا شعار: "لن يمروا إلا على أجسادنا".

كان منسي رجلًا يعرف أن الشهادة هي ثمن الوطن، فقاتل ببسالة حتى نال شرف الشهادة، ليخلده التاريخ وقلوب المصريين.

واستشهد من الضباط: العقيد أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة، النقيب عمر الشبراوي، الرائد محمد صلاح، النقيب خالد مغربي "دبابة"، الملازم أول أحمد محمد محمود حسنين، العريف محمد إسماعيل رمضان

ومن المجندين: محمود رجب السيد، محمد صلاح عرفات، علي علي السيد إبراهيم، محمد عزت إبراهيم، مؤمن رزق أبو اليزيد، فراج محمد محمود أحمد، عماد أمير رشدي يعقوب، محمد محمود محسن، أحمد محمد علي نجم، علي حسن محمد الطوخي، محمود صبري محمد

ومن قوات المدفعية: النقيب محمد صلاح محمد، الجندي محمد محمود فرج، أحمد العربي مصطفى، المندوب المدني صبري



وتمكن أبطال الكتيبة من إسقاط أكثر من 100 عنصر إرهابي قبل أن ينالوا شرف الشهادة، في معركة تُدرَّس في تاريخ العسكرية المصرية، وتُعد نموذجًا خالصًا في الفداء والتضحية من أجل الوطن.

ملحمة البرث ليست مجرد حدث، بل تجسيد حيّ لمعنى الشجاعة المصرية، وتأكيد على أن أرض سيناء لا تزال تنبت رجالًا يحمونها بأرواحهم ويكتبون بدمائهم سطور المجد.





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