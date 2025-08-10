الأحد 10 أغسطس 2025
8 شهداء و27 جريحًا إثر استهداف الاحتلال المدنيين جنوب وادي غزة

غزة، فيتو
أعلن مستشفى العودة وسط قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استقبال جثامين 8 شهداء و27 جريحًا خلال 24 ساعة إثر استهداف الاحتلال المدنيين جنوب وادي غزة.

وأفادت مصادر طبية بغزة باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

 

وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضاف أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

 

الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197  حالة وفاة، من بينهم 96  طفلًا". 

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

