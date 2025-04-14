هدى الإتربي تنشر صورًا لها بالذكاء الاصطناعي

فاجأت الفنانة هدى الإتربي جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مجموعة من الصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت في أكثر من شخصية مختلفة كدمية، مما أثار إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمال الصور وتنوع الشخصيات.

ونشرت الإتربي الصور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوعت الشخصيات التي ظهرت بها الإتربي في الصور، ما بين الضابطة والطبيبة والرياضية وغيرها، وتفاعل عدد كبير من جمهورها مع الصور.

هدى الإتربي ودخول عالم الغناء

كشفت الفنانة هدى الإتربي كواليس دخولها لعالم الغناء، مؤكدة أنها خضعت لتدريبات على صوتها لمدة عام ونصف.

هدى الإتربي العتاولة 2

وأضافت “هدى” خلال لقائها مع Arab wood: “جربت أغني أثناء التدريبات علي صوتي لاقيت في تطور كويس، مؤكدة أنها خضعت لتلك التدريبات لتحسين طبقات الصوت خاصة في التمثيل، وسجلت حاجات ولكن لسه مأخدتش القرار إني أنزل بأغنية”.

وأكدت هدي خلال اللقاء، أن الجمهور هو الذي جعلها تتمسك بلقب قنبلة الجيل بعد دور دينا التي قدمته في العتاولة 2، موضحة: “لاقيت الناس كلها بتقول قنبلة الجيل وربطوا الأغنية بشخصية دينا”.

وشاركت الفنانة هدي الاتربي في مسلسل العتاولة 2 مع أحمد السقا وطارق لطفي والذي عرض ضمن موسم رمضان 2025.

قصة مسلسل العتاولة 2



تدور أحداث "العتاولة 2" في استكمال لقصة الجزء الأول، حيث يواجه الشقيقان «خضر» و«نصار»، اللذان دخلا عالم الجريمة والنصب في بداية المسلسل، تحديات جديدة بعد توبتهما في نهاية الجزء الأول، وبينما كانا يطمحان لبدء حياة جديدة، يظهر لهما عدو جديد يضعهما في مواجهة مع العديد من المخاطر والعقبات، مما يعكس صراعًا داخليًا وخارجيًا يقود الأحداث نحو مزيد من التشويق.

أبطال مسلسل العتاولة 2

مسلسل "العتاولة 2" من بطولة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومصطفى أبو سريع وزينة وفيفي عبده ونسرين أمين ومريم الجندي ومي القاضي وهدى الإتربي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

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