هدى الإتربي تكشف كواليس دخولها مجال الغناء (فيديو)

كشفت الفنانة هدى الإتربي كواليس دخولها لعالم الغناء، مؤكدة أنها خضعت لتدريبات على صوتها لمدة عام ونصف.

هدى الإتربي العتاولة 2

وأضافت “هدى” خلال لقائها مع Arab wood: “جربت أغني أثناء التدريبات علي صوتي لاقيت في تطور كويس، مؤكدة أنها خضعت لتلك التدريبات لتحسين طبقات الصوت خاصة في التمثيل، وسجلت حاجات ولكن لسه مأخدتش القرار إني أنزل بأغنية”.

وأكدت هدي خلال اللقاء، أن الجمهور هو الذي جعلها تتمسك بلقب قنبلة الجيل بعد دور دينا التي قدمته في العتاولة 2، موضحة: “لاقيت الناس كلها بتقول قنبلة الجيل وربطوا الأغنية بشخصية دينا”.

وتشارك الفنانة هدي الاتربي في مسلسل العتاولة 2 مع أحمد السقا وطارق لطفي والذي يعرض حاليا ضمن موسم رمضان 2025.

وكانت قد عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ26 من الموسم الثاني لمسلسل "العتاولة 2"، الذي يشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، حيث شهدت الحلقة تحولات صادمة وصراعات متصاعدة بين أبطال العمل.



بدأت الأحداث بتحالف جديد بين عيسى الوزان (باسم سمرة) وعدولة (نسرين أمين) من أجل الإطاحة بالعتاولة وتدمير نفوذهم، في خطوة تنذر بصراع شرس قادم.



لكن المفاجأة الكبرى جاءت بنجاة قطة (زينب العبد) من الموت، رغم اعتقاد الجميع بأنها قُتلت في الحلقات السابقة، حيث ظهرت داخل المستشفى بعد أن استعادت وعيها، لتكشف سرًا خطيرًا للعتاولة، وهو أن "شديدة" (فيفي عبده) هي العدو الأول لهم والمخططة الحقيقية لتدميرهم.

وتطورت الأحداث بنجاة عيسي الوزان «باسم سمرة» من الموت من جديد عقب أن تم طعنه فى شجاره مع العتاولة.

فيما عادت حنة «زينة» لنصار «أحمد السقا» الذي ردها من الطلاق وسط صدمة عدولة “نسرين أمين”، بينما تسعى شديدة “فيفي عبده” لزواج نجلها من شادية شقيقة العتاولة للاستيلاء على أموالها.

قصة مسلسل العتاولة 2



تدور أحداث "العتاولة 2" في استكمال لقصة الجزء الأول، حيث يواجه الشقيقان «خضر» و«نصار»، اللذان دخلا عالم الجريمة والنصب في بداية المسلسل، تحديات جديدة بعد توبتهما في نهاية الجزء الأول، وبينما كانا يطمحان لبدء حياة جديدة، يظهر لهما عدو جديد يضعهما في مواجهة مع العديد من المخاطر والعقبات، مما يعكس صراعًا داخليًا وخارجيًا يقود الأحداث نحو مزيد من التشويق.

أبطال مسلسل العتاولة 2



مسلسل "العتاولة 2" من بطولة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومصطفى أبو سريع وزينة وفيفي عبده ونسرين أمين ومريم الجندي ومي القاضي وهدى الأتربي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

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