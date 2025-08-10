إطلاق نار بالقرب من سجن تحتجز فيه مساعدة جيفري إبستين بأمريكا

أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية يوم السبت، بوقوع حادث إطلاق نار بالقرب من السجن الفيدرالي "براين" في ولاية تكساس، الذي تحتجز فيه جيلين ماكسويل مساعدة جيفري إبستين.



وجاء في منشور على موقع القناة نقلا عن مصادر مطلعة: "في ساعات الصباح الباكر من يوم السبت، وقع إطلاق نار بالقرب من منشأة السجن في تكساس حيث يتم احتجاز جيسلين ماكسويل.. فقد اشتبك شخصان متعاديان - أو مجموعتان من العصابات - في تبادل لإطلاق النار".

وأكدت المصادر للقناة أن إطلاق النار لا علاقة له مباشرة بماكسويل. كما أكدت سلطات إنفاذ القانون للقناة معلومات عن الحادث، مشيرة إلى أنه لم يصب أي موظف في السجن.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أفاد متحدث باسم مكتب السجون الأمريكي بأن ماكسويل نُقلت من سجن فيدرالي في فلوريدا إلى سجن "براين" في ولاية تكساس.

وكما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" سابقا، فإن محامي ماكسويل يعملون حاليا على استئناف حكمها أمام المحكمة العليا ويجرون مفاوضات للحصول على عفو أو تخفيف العقوبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل تعاونها في قضية إبستين.

وفي يونيو 2022، حُكم على ماكسويل، وهي سيدة مجتمع سابقة وصديقة الملياردير إبستين المتهم بالاعتداء على القصر والذي انتحر قبل المحاكمة، بالسجن 20 عاما، بتهم الاتجار بالقصر لأغراض الاستغلال الجنسي.

