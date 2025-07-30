العثور على "دقيقة مفقودة" قد تقلب الموازين في قضية جيفري إبستين

عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) على الدقيقة المفقودة من تسجيل الفيديو المتعلق برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.



وجاء في تقرير المكتب: "تبين الآن أن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي نسخة من الفيديو تحتوي على الدقيقة التي كانت مفقودة سابقا. ولا يزال من غير الواضح سبب غياب هذه الدقيقة عن التسجيل المنشور سابقا، أو ما إذا كانت تتضمن معلومات لم تعرض من قبل. كما لا يزال السؤال مطروحا حول ما إذا كانت وزارة العدل ستنشر هذه الدقيقة علنا أم لا".

وأشار التقرير إلى أن وزيرة العدل والمدعية العامة الأمريكية بام بوندي واجهت انتقادات حادة نتيجة للأخطاء التي شابت التعامل مع قضية إبستين في الفترة الأخيرة.

وتم توجيه تهم في عام 2019 لجيفري إبستين تتعلق بالاتجار بالقاصرين واستغلال عشرات الفتيات جنسيا بين عامي 2002 و2005.

وبعد اعتقاله في يوليو من نفس العام، قررت المحكمة إبقاءه قيد الاحتجاز، لكن في نهاية الشهر تم العثور عليه ميتا في زنزانته.

ووفقا للرواية الرسمية، فقد انتحر، غير أن وفاته أثارت العديد من نظريات المؤامرة، خاصة بسبب اللقطات الغامضة من كاميرات السجن في يوم الوفاة.

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