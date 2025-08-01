الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

بعد اقترابه من نيوم، ماذا قدم مصطفى محمد في رحلة احترافه؟

مصطفى محمد
مصطفى محمد

اقترب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي والزمالك السابق، من الانتقال إلي نادي نيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى موافقته على خوض تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين.

وكشف موقع "Foot Africa" عن موافقة مصطفى محمد، على عرض نيوم، ومن المنتظر أن يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 5 ملايين يورو حال إتمام الصفقة.

ماذا قدم مصطفى محمد في الاحتراف؟

ومنذ رحيل مصطفي محمد عن الزمالك وخوضه لرحلة احتراف خاض صاحب الـ 27، 170 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وصنع 13 آخرين. 

وشارك مع نانت الفرنسي في 112 مباراة، بجميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفا، ونجح في صناعة 8 أهداف. 

أما رفقة فريق جلطة سراي التركي، شارك في 58 لقاء بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 17 هدفا، وصنع 5 آخرين. 

قيمة انتقال مصطفى محمد لنيوم

وواصل التقرير أن من المقرر أن يسدد نادي نيوم مبلغ 10 ملايين يورو إلى نادي نانت، لشراء المدة المتبقية من عقد المهاجم المصري، الممتد حتى 30 يونيو 2027.

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مصطفي محمد الزمالك نيوم السعودي دوري روشن للمحترفين نانت الفرنسي

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