أسرة فيلم "طلقني" تدخل ديكور الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج

دخلت أسرة فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز ديكور الحارة الشعبية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال عدد من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يستمر تصويرها لما يقرب من أسبوع.

ويشارك الفنان محمد محمود في فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز، ويلعب شخصية والد كريم محمود عبد العزيز.

وكان قد انضم الفنان محمود حافظ لأبطال فيلم “طلقني” الذي يتم تصويره حاليًا، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول الخلافات الأسرية بين زوجين لم يمر على زواجهما كثيرًا.

ويشارك في بطولة الفيلم عابد عناني وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

من جانب آخر قررت أسرة فيلم طلقني الذي يقوم ببطولته النجمان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني السفر لبعض المدن منها، “جورجيا، ولبنان، بعض الدول الأوروبية” ليتم استكمال تصوير العمل بها.



وتشهد أحداث فيلم طلقني الذي يقوم رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

وعرض مؤخرا للفنان كريم محمود عبد العزيز مسلسل "مملكة الحرير"، الذي احتل محركات البحث عبر موقع جوجل، وذلك ليشكّل علامة فارقة في نوعية الأعمال التلفزيونية الفانتازية، التي ما زالت نادرة الحضور في العالم العربي.

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