طرق علاج البواسير بالمنزل، ومتى يحتاج المريض للجراحة؟

البواسير، هي أوردة منتفخة في الجزء السفلي من فتحة الشرج والمستقيم، وعندما تمتد جدران هذه الأوعية، فإنها يمكن أن تصبح متهيجة، التقدم في السن، والحمل، والإمساك يمكن أن يسبب البواسير.

على الرغم من أن البواسير يمكن أن تكون مؤلمة في بعض الأحيان، إلا أنها غالبا ما تتحسن من تلقاء نفسها، ويمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة، مثل تناول المزيد من الألياف وممارسة الرياضة، في تخفيف الأعراض وتقليل خطر الإصابة بالبواسير في المستقبل، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض البواسير

أعراض البواسير غالبا ما تشمل:

نزيف

حكة أو تهيج في منطقة الشرج

عدم الراحة، والألم، أو وجع حول فتحة الشرج

كتل وتورم في منطقة الشرج

تمدد أو انتفاخ الوريد، والذي قد يكون أو لا يكون مؤلمًا، اعتمادًا على مكان حدوثه

يمكن أن تكون الأعراض غير مريحة أو مثيرة للقلق، لكنها غالبًا ما تتحسن من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام.

على الرغم من أن المتخصصين في الرعاية الصحية لا يفهمون تمامًا سبب ظهور البواسير، إلا أنها قد تحدث للأسباب التالية:

الحمل: خلال فترة الحمل، يؤدي الوزن المتزايد للجنين والرحم إلى الضغط على الحوض، وقد تحدث البواسير بنسبة تصل إلى 35% من النساء الحوامل.

الشيخوخة: تعد البواسير أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عامًا، ومع ذلك يمكن للشباب والأطفال أيضًا الحصول عليها.

الإسهال: يمكن أن تحدث البواسير بعد حالات الإسهال المزمن.

الإمساك المزمن: يؤدي بذل جهد كبير لتحريك البراز إلى زيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالبواسير.

الجلوس لفترة طويلة: قضاء وقت طويل في وضعية الجلوس، خاصة على المرحاض، يمكن أن يسبب البواسير.

النظام الغذائي: تناول الأطعمة منخفضة الألياف قد يساهم في الإصابة بالبواسير.

رفع الأشياء الثقيلة: قد يؤدي رفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر إلى الإصابة بالبواسير.

الوزن: تربط الأبحاث بين زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالبواسير، وقد يكون هذا نتيجة لزيادة الضغط داخل البطن.

علاج البواسير

في كثير من الحالات، من شأن التدابير البسيطة أن تخفف الأعراض بينما تشفى البواسير من تلقاء نفسها، ومع ذلك قد يكون الدواء أو الجراحة ضروريًا في بعض الحالات.

العلاجات المنزلية

قد تساعد العلاجات المنزلية التالية في تخفيف أعراض البواسير:

الترطيب: زيادة تناول الماء قد يساعد على تليين البراز الصلب، مما يقلل من الإجهاد الذي يمكن أن يسبب البواسير أو يزيدها سوءًا.

الكريمات والمراهم الموضعية: يمكن أن تساعد الكريمات المتاحة دون وصفة طبية للبواسير الخارجية في تقليل الحكة وعدم الراحة والتورم.

مكملات الألياف: تناول مكملات الألياف مثل ميثيل سلولوز وسيلليوم، ةيمكن أن يقلل من الإمساك ويساعد في علاج البواسير.

كمادات الثلج والكمادات الباردة: إن وضع كمادة باردة على المنطقة المصابة قد يخفف الألم.

حمام المقعدة: يتضمن حمام المقعدة الجلوس في حوض من الماء الدافئ الضحل، تناول واحدة عدة مرات كل يوم قد يساعد في تقليل آلام البواسير.

أدوية

أدوية البواسير تأتي في أشكال مختلفة، بما في ذلك التحاميل والمراهم والوسادات، يمكن لأي شخص عادة شراؤها دون وصفة طبية.

أكسيد الزنك: الكريمات التي تحتوي على أكسيد الزنك قد تساعد في علاج التهيج، مرهم واحد يجمع بين أكسيد الزنك والمنثول، وقد يكون فعالًا لتخفيف الحكة الشرجية، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بالبواسير.

كريم الستيرويد: يمكن أن تساعد الكورتيكوستيرويدات مثل الهيدروكورتيزون في تقليل الالتهاب، ولكنها قد تلحق الضرر بالجلد مع الاستخدام لفترة طويلة.

مخدر موضعي، الكريمات أو التحاميل التي تجمع بين تريبينوسيد المضاد للالتهابات مع الليدوكائين قد تساعد في تحسين أعراض الألم والحكة بسبب البواسير.

المسكنات: مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الأسبرين والإيبوبروفين، والأسيتامينوفين، وقد تساعد في تخفيف آلام البواسير.

خيارات العلاج غير الجراحية

إذا لم تنجح العلاجات المنزلية في تحسين البواسير، فقد يحتاج الشخص إلى مزيد من العلاج، وتشمل الخيارات غير الجراحية:

ربط الشريط المطاطي: يتم هذا الإجراء لعلاج البواسير الداخلية وضع شريط مطاطي على قاعدة الباسور لمنع تدفق الدم إليه، وسوف يتقلص الباسور أو يسقط.

العلاج بالتصليب: خلال هذا الإجراء، يقوم الأطباء بحقن سائل في البواسير الداخلية، وينتج عن ذلك ندبة تقطع تدفق الدم إلى البواسير، مما يؤدي إلى انكماشها.

التخثير الضوئي بالأشعة تحت الحمراء: يؤدي تسليط ضوء الأشعة تحت الحمراء نحو البواسير الداخلية إلى تسخين المنطقة، مما يتسبب في تكوين أنسجة ندبية. وهذا يمنع تدفق الدم إلى البواسير ويقلل حجمها.

خيارات الجراحية

قد تتضمن الجراحة الإزالة الكاملة للبواسير الخارجية أو البواسير الداخلية المتدهورة، يُعرف هذا الإجراء باسم استئصال البواسير.

ووبدلًا من ذلك، قد يقوم الطبيب أو الجراح بتدبيس البواسير المتدهورة في مكانها في فتحة الشرج.

خلال هذه الإجراءات، قد يتلقى المريض إحصارًا فقريًا أو تخديرًا موضعيًا أو عامًا، ويمكن لمعظم الأشخاص العودة إلى منازلهم في نفس يوم إجراء الجراحة.