الرئيس التنفيذي لـ "آبل" يهدي ترامب لوحة تذكارية من الذهب والزجاج (فيديو)

تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوحا زجاجيا فريدا من تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" كرمز لخطوة تاريخية.



وفي حفل أقيم بالمكتب البيضاوي بمناسبة إعلان "آبل" عن استثمارها 100 مليار دولار إضافية لتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة، قدم كوك، للرئيس الأمريكي لوحا زجاجيا أنتجه مصنع تابع لشركة "كورنينغ" في مدينة هارودسبورغ بولاية كنتاكي، وأعلن أنه سيكون الغطاء الزجاجي لجميع هواتف آيفون وساعات آبل قريبا.

وقال كوك موجها كلامه لترامب: "يسرني أن أعلن أنه قريبا جدا ولأول مرة على الإطلاق، سيحتوي كل هاتف آيفون جديد وكل ساعة آبل جديدة تباع في أي مكان في العالم على غطاء زجاجي مصنّع في كنتاكي".

وأثناء وضع كوك اللوح الزجاجي (المحفور عليه شعار آبل في المنتصف على قاعدة من الذهب عيار 24 قيراطا) على المكتب، قال: "هذا الزجاج من إنتاج كورنينغ، إنه مخصص للرئيس ترامب، إنه قطعة فريدة من نوعها، صممه عريف سابق في مشاة البحرية الأمريكية، ويعمل حاليا في آبل".



من جهتها، قالت شركة "آبل" في بيان صحفي: "تنشئ شركة كورنينغ أكبر وأحدث خط إنتاج لزجاج الهواتف الذكية في العالم في منشأة هارودسبيرغ، وستخصص كورنينغ هذه المنشأة بالكامل للتصنيع لصالح آبل، مما سيسهم في زيادة القوى العاملة في مجالي التصنيع والهندسة لدى كورنينغ في كنتاكي بنسبة 50%".

ويأتي استثمار "آبل" بعد أن تعهدت عملاقة التكنولوجيا بالفعل بتخصيص 500 مليار دولار لتوسيع حضورها المحلي في وقت سابق من هذا العام، حيث كلفت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين آبل مليارات الدولارات.

وتتضمن الجهود الجديدة توسيع علاقة "آبل" مع مورديها المحليين الرئيسيين، في ظل ضغوط ترامب على "آبل" وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وفي الحفل عزز ترامب استراتيجيته المتعلقة بالرسوم الجمركية من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات والرقائق المصنعة دوليا، لكنه قال إن الشركات التي "التزمت" بالتصنيع في الولايات المتحدة لن تفرض عليها أي رسوم.

ولم يحدد موعد الإعلان الرسمي عن رسوم الرقائق أو موعد سريانها.

وقال ترامب، معلقا على رسوم أشباه الموصلات: "الخبر السار لشركات مثل آبل هو أنه إذا كنت تصنّع في الولايات المتحدة، أو التزمت بالتصنيع، دون أدنى شك، ملتزم بالتصنيع في الولايات المتحدة، فلن تفرض عليك أي رسوم".

وقال كوك، في إشارة إلى استثمار آبل السابق بقيمة 500 مليار دولار، أثناء حديثه إلى جانب ترامب: "أعرب الرئيس ترامب عن بعض الود بشأن هذا العمل لكنه طلب منا أيضا التفكير فيما يمكننا الالتزام به أكثر، وقد أخذنا هذا التحدي، على محمل الجد".

لكن كوك أقر بأن تجميع آيفون بالكامل في الولايات المتحدة لا يزال بعيد المنال على الرغم من ضغط ترامب.

وبدلا من ذلك، تركز الشركة على تصنيع مكونات آيفون في الولايات المتحدة.

ويشمل الاستثمار الجديد لـ"آبل" إطلاق برنامج تصنيع أمريكي يهدف إلى نقل المزيد من سلسلة توريد "آبل" إلى الولايات المتحدة.

وسيكون موردو "آبل" من بين أوائل الشركاء المشاركين في البرنامج.

وتعتزم "آبل" إنشاء سلسلة توريد لرقائقها في الولايات المتحدة من خلال البرنامج، موضحة أنها تتوقع إنتاج أكثر من 19 مليار رقاقة لمنتجاتها بحلول عام 2025 وسيتم تصنيع الرقائق في 24 مصنعا موزعة على 12 ولاية.

