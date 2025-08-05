الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائقين اصطدما ببعضهما في التجمع

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارتين اصطدمتا ببعضهما البعض، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص لبيان هل يتعاطيان المواد المخدرة من عدمه؟، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


حادث تصادم  بالتجمع الخامس

 كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق التسعين أمام الجامعة الأمريكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.


وبالفحص والمعاينة، تبين وقوع الحادث نتيجة تصادم بين مركبات أمام الجامعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متباينة، وتم نقلهم للمستشفى لتقديم الإسعافات والعلاج اللازم.


وقامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من نهر الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، بينما تباشر النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة القاهرة الجديدة حادث تصادم بالتجمع الخامس غرفة عمليات النجدة الجامعة الامريكية النيابة العامة

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