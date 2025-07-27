الأحد 27 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

محمد عساف يوجه رسالة مؤثرة للجمهور الفلسطيني قبل حفله في قرطاج الليلة

محمد عساف، فيتو
محمد عساف، فيتو

يحيي المطرب الفلسطيني محمد عساف، حفلا غنائيا الليلة ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس ويحمل الحفل شعار “من أجل غزة” 

حفل محمد عساف في مهرجان قرطاج 

ووجه محمد عساف رسالة للجمهور الفلسطيني قبل حفله بقرطاج قائلا:" بإنتظاركم جميعكم لنغني لفلسطين بنغني لغزة، لنكون صوت لأهلنا في غزة 

على الجانب الأخر، كان محمد عساف، أعرب عن ألمه الشديد لما يحدث لبلاده على يد قوات الاحتلال الصهيوني من خلال حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتب عساف في تدوينة مستشهدا ببيت من الشعر: ببلادِي مِنَ الحُزْنِ مَا تَبْكِي لَهُ مُدُنٌ.. وَيَنْحَنِي الصَّخْرُ عَطْفًَا كَيْ يُوَاسِينَا.

وتضمن مهرجان قرطاج لعام 2025، العديد من الحفلات الكبرى ومن أبرزهم حفل لطيفة التونسية، وسعر الحفل 30 دينارا الذي أقيم  يوم 25 يوليو.

ويقدم الفنان الفلسطيني محمد عساف حفلا غنائيا تحت شعار من أجل غزة يوم 27 يوليو وسعر الحفل 40 دينارا، كما تشارك النجمة اللبنانية نانسي عجرم في فعاليات مهرجان قرطاج ومن المقرر إقامة حفلها يوم 2 أغسطس وسعر التذكرة 90 دينارا. 

كما تشارك أيضا النجمة نجوى كرم في مهرجان قرطاج ومن المقرر إقامة الحفل يوم 9 أغسطس وسعر تذكرة الحفل 90 دينارا، أما عن حفل مي فاروق تحت شعار “ليلة أم كلثوم” من المقرر إقامته يوم 16 أغسطس وسعر التذكرة 50 دينارا، وتختم النجمة أحلام فعاليات المهرجان يوم 21 أغسطس وسعر التذكرة 70 دينارا.

 

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حفل محمد عساف في مهرجان قرطاج الفلسطيني محمد عساف المطرب الفلسطيني محمد عساف مهرجان قرطاج

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