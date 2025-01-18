العلامات الأولية للنوبة القلبية وعوامل زيادة خطورتها

تحدث النوبة القلبية عادة بسبب انسداد أحد الشرايين التاجية، مما يقلل أو يوقف إمداد الدم المغذي لعضلة القلب، والاسم الطبي لها هو احتشاء عضلة القلب (MI).

ويعد ألم الصدر هو علامة شائعة للنوبة القلبية، ومع ذلك، فإن الأعراض التي يعاني منها الشخص قد تعتمد على جنسه وعمره.

من المهم تحديد النوبة القلبية في أقرب وقت ممكن، وطلب العناية الطبية الفورية، ويمكن للعلاج تقليل الضرر، وزيادة فرص الشفاء التام.

أعراض النوبة القلبية

يربط الناس ألم الصدر بـ أعراض النوبة القلبية التقليدية، ومع ذلك، يمكن أن تؤثر النوبة القلبية على الجسم بالكامل، وليس القلب فقط.

قد يعاني الأفراد من مختلف الأعمار والجنسين من أعراض النوبة القلبية بطرق مختلفة، ومن المهم التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية إذا كان الشخص يعاني من ألم في الصدر أو عدم الراحة أو ضيق في التنفس يزداد سوءًا، وهذا صحيح بشكل خاص إذا حدثت أثناء أوقات الراحة.

معظم النوبات القلبية لها عدة أعراض محددة، والتي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تشمل ما يلي:

ألم الصدر

عادةً ما تنطوي النوبات القلبية على ألم أو انزعاج في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر، وقد يبدو وكأنه ضغط شديد أو امتلاء أو ضغط غير مريح، في حالات أقل شيوعًا، يمكن أن يشعر بألم حاد.

صعوبة في التنفس

عادةً ما يصاحب ألم الصدر صعوبة في التنفس، ومع ذلك يبدأ ضيق التنفس في العديد من الحالات قبل أي انزعاج في الصدر.

ألم الجزء العلوي من الجسم

يشعر الشخص بألم أو انزعاج في أحد الذراعين أو كليهما، وعادةً الذراع اليسرى، ويمكن أن ينتشر إلى الكتفين، ولا يزداد هذا الألم عادةً سوءًا مع الحركة، كما هو الحال مع آلام الجهاز العضلي الهيكلي أو التهاب المفاصل، وقد يكون هناك أيضًا ألم في الرقبة أو الفك أو الظهر.

الشعور بالدوار

يشعر الفرد بالضعف أو الإغماء أو التعرق البارد.

أعراض النوبة القلبية عند الإناث

قد تظهر أعراض النوبة القلبية بشكل مختلف عند الإناث وتبدو أقل وضوحًا أو غير مرتبطة بمشاكل القلب.

فيما يلي أعراض النوبة القلبية الشائعة عند الإناث والتي يمكن أن تحدث مع أو بدون ألم في الصدر:

ضعف يحدث فجأة

ضيق شديد في التنفس

غثيان أو عسر هضم أو اضطرابات هضمية أخرى

آلام في جميع أنحاء الجسم

شعور عام بعدم الارتياح

انزعاج في الظهر أو الجزء العلوي من الجسم

نظرًا لأن الناس يربطون عادةً بين النوبات القلبية وألم الصدر، فقد تسيء الإناث التعرف على الأعراض ​​ويؤجلن استشارة أخصائي الرعاية الصحية.

من المهم أن يتعرف الأفراد، وخاصة الإناث، على أعراض النوبة القلبية التي قد تكون غير نمطية ويطلبون الرعاية الطبية الفورية عند الضرورة.

أعراض النوبة القلبية عند كبار السن

ويعد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الإصابة بأمراض القلب.

قد يكون كبار السن الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة أيضًا للإصابة بنوبات قلبية بدون أعراض أو صامتة.

أثناء النوبة القلبية الصامتة، قد لا يعاني الشخص من أي أعراض ويشعر بتحسن نسبي باستثناء الشعور بالتعب غير المعتاد أو ضيق التنفس، وتظهر عليهم أيضًا علامة واحدة أو أكثر تتعلق بالنوبات القلبية عند الإناث.

ماذا تفعل في حالة الإصابة بنوبة قلبية؟

يذكر المعهد الأمريكي للقلب والرئة والدم (NHLBI) أن التصرف السريع يمكن أن ينقذ حياة شخص ما في حالة الإصابة بنوبة قلبية.

يعتبر الأطباء النوبة القلبية حالة طبية طارئة، وحتى إذا لم يكن الشخص متأكدًا من أنه يعاني من نوبة قلبية، فيجب عليه الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور، فيمكن أن يساعد التصرف السريع والسعي إلى العلاج الطارئ في الحد من الضرر الذي يلحق بالقلب أو منعه.

أسباب وعوامل الخطر للنوبة القلبية

إذا لم يحصل القلب على الدم المؤكسد، فلن يتمكن من العمل بشكل صحيح، مما قد يسبب نوبة قلبية، ويمكن أن يحدث هذا عندما يتم انسداد الشريان التاجي جزئيًا أو كليًا.

السبب الأكثر شيوعًا لانسداد الشرايين التاجية هو مرض القلب التاجي.

وعندما يحدث مرض القلب التاجي، يمكن أن تشكل الدهون والكوليسترول رواسب أو لويحات على جدران الشرايين، والتي يطلق عليها الأطباء تصلب الشرايين.

بمرور الوقت، تضيق اللويحات الشرايين، وفي النهاية، يعيق هذا تدفق الدم.

يمكن أن يؤدي استخدام العقاقير الترفيهية، مثل الكوكايين، أيضًا إلى حدوث نوبات قلبية.

عوامل الخطر

يمكن أن تزيد عدة عوامل من خطر إصابة الفرد بنوبة قلبية، وتشمل هذه أن يكون عمر الفرد 65 عامًا أو أكثر، أو أن يكون ذكرًا، أو أن يكون لديه تاريخ عائلي من أمراض القلب.

هناك أيضًا عوامل قابلة للتعديل قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وتشمل هذه:

التدخين

استهلاك الكحول

السمنة

نمط حياة غير مستقر

ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم

مرض السكري

التوتر

من الممكن تغيير عوامل الخطر القابلة للتعديل أو معالجتها أو السيطرة عليها لتقليل خطر تعرض شخص ما لنوبة قلبية.

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