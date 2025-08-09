السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل يمكن إصدار الشهادات لكل الأعمار من حساب توفير في بنك القاهرة؟

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إصدار الشهادات والودائع لكل الأعمار علي حساب التوفير.

وقال مسئولو بنك القاهرة إنه لا يسمح بإصدار الشهادات والودائع إلا إذا كانت مواصفات الشهادة/ الوديعة تسمح بالإصدار للفئة العمرية بين 15 إلى 21.

وحساب توفير للأفراد فقط بالجنيه المصري يحسب العائد على أدني رصيد خلال الشهر / يتم صرف العائد شهريًا كالتالي:


متاح لجميع الفئات والأعمار 
المصريين فقط  / الحساب متاح للعملاء الجدد الذين ليس لديهم حساب:
العملاء ذو مخاطر منخفضة فقط 
العملاء الذي لديهم بطاقات مدفوعة مقدما أو محفظة قاهرة كاش فقط
العملاء الذين لهم رقم تعريفي فقط 
يمكن فتح الحساب من 15 سنة بدون ولاية وللأقل من 15 سنة بولاية (للمشمولين بالوصاية او الولاية الشرعية)
الخدمات المتاحة:
يمنح بطاقة ميزة للخصم المباشر فقط مجانا، مع إمكانية إصدار أي من بطاقات الخصم المباشر الأخرى وفقا لتعريفة أسعار الخدمات المصرفية 
خدمة الإنترنت والموبايل البنكي اجباري
محفظة القاهرة كاش 
لا يمكن السحب من على شباك الفرع ويتم السحب من خلال بطاقة الخصم المباشر فقط (فيما عدا ذوي الإعاقة يسمح لهم بالتعامل من شباك الفرع) 
يسمح للعملاء أجراء الخدمات الغير متاحة بالخدمات الإلكترونية من خلال الفرع على سبيل المثال: الإيداع في حالة عدم توافر ذلك بماكينة الفرع، تعليمات مستديمة، ربط شهادات، توكيل، الخ...  
إمكانية إصدار الشهادات والودائع وربطها بالحساب بشرط ألا يتعدى إجمالي محفظة العميل الحدود المسموح بها  1 مليون جم
مواصفات خاصة للفئة العمرية من 15 الى 21 فقط:
- لا يجوز اصدار توكيل داخلي لحساباتهم
- لا يجوز اصدار قروض / بطاقات ائتمانية

 

