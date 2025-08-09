بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل، غدا

يبدأ غدا الأحد الحجز الإلكتروني لشقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل، والتى طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى عدد من المدن الجديدة.

وقرر الصندوق بداية حجز شقق الإسكان المتوسط بمدينة 6 أكتوبر غدا الأحد، والاثنين المقبل لحجز شقق مدينة حدائق أكتوبر، ويوم الثلاثاء 12 أغسطس للمتقدمين على شقق الغردقة بالبحر الأحمر.

كما قرر الصندوق حجز الشقق في (الدقهلية: جمصة) و(دمياط: شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث، الزرقا) و(الشرقية: العاشر من رمضان) (بني سويف: بني سويف الجديدة) (أسوان: أسوان الجديدة) (مطروح: مدينة العلمين) (أسيوط: مدينة ناصر) (المنيا: المنيا الجديدة) (البحيرة: الرشيد الجديدة)، يوم الثلاثاء 12 أغسطس، ويوم الأربعاء 13 أغسطس، للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحجز خلال الفترة المخصصة لهم.

وطرحت الوزارة 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، ويتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 7

وعلى مستوى أسعار الشقق كالتالي:

حدائق أكتوبر 11800 جنيه للمتر

مدينة 6 أكتوبر 12000 جنيه للمتر

حدائق العاصمة 11500 جنيه للمتر

العلمين الجديدة 15000 جنيه للمتر

15 مايو 11000 جنيه للمتر

العاشر من رمضان 11100 جنيه للمتر

بدر 11500 جنيه للمتر

بنى سويف الجديدة 10850 جنيهًا للمتر

المنيا الجديدة 11100 جنيه للمتر

رشيد الجديدة 10600 جنيه للمتر

ناصر غرب اسيوط 10600 جنيه للمتر

أسوان الجديدة 10600 جنيه للمتر

شطا - دمياط 11000 جنيه للمتر

جمصة - الدقهلية 5555 جنيهًا للمتر

الغردقة 12500 جنيه للمتر

ويشمل الطرح شقق جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية (تسليم خلال 36 شهرًا).

أماكن الشقق الجاهزة للتسليم الفوري

والشقق الجاهزة للتسليم الفوري، يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث).

والشقق (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي، محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).

وشقق (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.