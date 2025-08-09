السبت 09 أغسطس 2025
رياضة

كرة اليد، الدنمارك والتشيك يتأهلان إلى الدور الرئيسي في مونديال الناشئين

بطولة العالم لكرة
بطولة العالم لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، اختتمت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في مصر وتستمر حتى يوم 17 أغسطس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهدت الجولة، فوز منتخب التشيك على نظيره منتخب أمريكا بنتيجة "42-31"، وفوز منتخب الدنمارك على منتخب تونس بنتيجة "37-31" ليتأهل كلًا من التشيك والدنمارك إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم بينما يتنافس كلًا من أمريكا وتونس على كأس رئيس الاتحاد الدولي بعد احتلال المركزين الثالث والرابع في المجموعة.

وأقيمت مباريات المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: "تونس، الدنمارك، التشيك، وأمريكا" على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

