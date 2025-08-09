تعرف على نتيجة أول وآخر مواجهة بين الأهلي ومودرن سبورت

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق مودرن سبورت اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

نتيجة أول وآخر مباراة بين الأهلي ومودرن سبورت

منذ صعود مودرن سبورت للدوري الممتاز باسمه القديم "فيوتشر" موسم 2021-2022، كانت أولى مباراة تجمع مع النادي الأهلي يوم 26 ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل 1-1، وأحرز هدف الأحمر محمد شريف مهاجم الفريق الحالي.

بينما كانت آخر مباراة في 2 فبراير الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرز أهداف القلعة الحمراء إمام عاشور هدفين، وهدف لجراديشار.

مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويسعى المارد الأحمر، حامل لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، إلى بداية مثالية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة الحفاظ على لقبه، فيما يطمح مودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل التاريخي للمسابقة.

ويأمل فريق مودرن سبورت في تقديم مواجهة قوية أمام النادي الأهلي، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي، سعيا في تقديم تقديم أداء مغاير عن الموسم الماضي، والذي كان في الفريق قريبا من الهبوط، قبل قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

