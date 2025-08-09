التفاصيل الكاملة لقرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافس الأهلي وبيراميدز.. وهذه مواعيد مباريات القلعة الحمراء وحامل اللقب والقنوات الناقلة

قرعة دوري أبطال إفريقيا، أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، ظهر اليوم السبت، قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، إذ يبدأ المارد الأحمر مشواره من الدور الثاني بعد الإعفاء من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، استنادًا إلى نتائجه المتميزة خلال المواسم الخمسة الأخيرة، أما بيراميدز، حامل لقب النسخة الماضية، فسيخوض منافسات البطولة بدءًا من الدور التمهيدي الأول.

متي تبدأ الأدوار التمهيدية من البطولات الإفريقية؟

ويبدأ بيراميدز حامل اللقب بداية مشواره من الدور التمهيدي الأول، الذي من المقرر أن يبدأ في 19 سبتمبر 2025، يتبعه الدور التمهيدي الثاني في 17 أكتوبر.

أما دور المجموعات في كل من دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، فسينطلق في 21 نوفمبر 2025، على أن تنطلق مراحل خروج المغلوب بداية من 13 مارس 2026.

منافس الأهلي وبيراميدز في الأدوار التمهيدية

ويلتقي الأهلي في دور الـ 32 الفائز من مباراة إيجل نوار البوروندي ضد أساس الجيبوتي.

فيما يلتقي بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في دور الـ 64، الفائز من تلك المباراة سيلاقي الفائز من إنشورنس كومباني (إثيوبيا) ضد ملانديجي (زنجبار) في دور الـ 32.

موعد مباراة الأهلي بدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الاهلي والفائز من مباراة أيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي أحد أيام 17 إلى 19 أكتوبر خارج مصر، بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر في مصر

الأهلي تم إعفاؤه من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، لتواجده على قمة تصنيف الأندية الأفريقية 2025، بالإضافة إلى صنداونز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة بيراميدز في الدور الـ ٦٤ من بطولة دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة دور الـ ٦٤ من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة بيراميدز حامل لقب البطولة، لفريق نادي الجيش الرواندي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام ١٩ أو ٢٠ أو ٢١ سبتمبر المقبل في كيجالي عاصمة رواندا، في حين تقام مباراة الإياب أحد أيام ٢٦ أو ٢٧ أو ٢٨ من نفس الشهر في القاهرة.

مواجهات الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 2025 -2026

1. آيجل نوار بطل بوروندي – إيه إس إيه إس بطل جيبوتي.

2. إنشورانش الإثيوبي – ميلانديجي إف سي بطل زنزبار.

3. الجيش الرواندي – بيراميدز.

4. مقديشيو الصومالي – البوليس الكيني.

5. جاموس بطل جنوب السودان – الهلال السوداني.

6. راحيمو البوركيني – مانجا سبورت الجابوني

7. القوات المسلحة من النيجر – الترجي التونسي.

8. دادجي البنيني – بطل الدوري الليبي.

9. ASCK التوجولي– نهضة بركان المغربي.

10. إيست آند ليونز السيراليوني – الاتحاد المنستيري التونسي.

11. بيبان جولد ستارز الغاني – شبيبة القبائل الجزائري.

12. باتا من غينيا الاستوائية – نواذيبو الموريتاني.

13. تيمبيتي من موريشيوس – الملعب المالي.

14. وصيف الدوري الليبي – حوريا الغيني.

15. ريال بانجيل الجامبي – الجيش الملكي المغربي.

16. كولومبو سبورتيف الكاميروني – جاراف السنغالي.

17. فاسيل الليبيري – مولودية الجزائر.

18. ريمو ستارز النيجيري – زيلمودجو من جزر القمر.

19. سيمبا بهورا من زيمبابوي – نسيزنجيني هوتسبرز من إي سواتيني.

20. جابروني يونايتد البوتسواني – سيمبا التنزاني.

21. إلجيكو بلس من مدغشقر – سيلفر ستريكرز من مالاوي.

22. ويليتي بنيجيلا الأنجولي – يانج أفريكانز التنزاني.

23. كوت دور من سيشيل – ستاد أبيدجان الإيفواري.

24. سيركل جواكيم من موريشيوس – بيترو أتلتيكو الأنجولي.

25. ليوباردز الكونغولي – بلاك بولز الموزمبيقي.

26. بطل الدوري الكونغولي – ريفرز يونايتد النيجيري.

27. أفريكان ستارز الناميبي – فايبرز الأوغندي.

28. باور ديناموز الزامبي – أسيك الإيفواري.

29. وصيف الدوري الكونغولي – المريخ السوداني.

30. ليولي بطل ليسوتو – أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

مواجهات الدور التمهيدي الثاني:

وتقام منافسات الدور التمهيدي الثاني بنظام الذهاب والإياب أيضًا حيث تقام جولة الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، بينما تقام جولة الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

1. آيجل نوار بطل بوروندي أو إيه إس إيه إس بطل جيبوتي – الأهلي المصري.

2. إنشورانش الإثيوبي أو ميلاندجي الزنزباري – بيراميدز المصري أو الجيش الرواندي.

3. مقديشيو الصومالي أو البوليس الكيني – جاموس الجنوب سوداني أو الهلال السوداني.

4. راحيمو البوركيني أو مانجا سبور الجابوني – القوات المسلحة من النيجر أو الترجي التونسي.

5. آيست آند ليونز السيراليوني أو الاتحاد المنستيري التونسي – جولد ستارز الغاني أو شبيبة القبائل الجزائري.

6. باتا من غينيا الاستوائية أو نواذيبو الموريتاني – تيمبيتي من موريشيوس أو الملعب المالي.

7. وصيف الدوري الليبي أو حوريا الغيني – ريال بانجل الجامبي أو الجيش الملكي المغربي.

8. كولومبو سبورتيف الكاميروني أو جاراف السنغالي – فاسيل الليبيري أو مولودية الجزائر.

9. ريمو ستارز النيجيري أو زيلمودجو من جزر القمر – صن داونز الجنوب أفريقي.

10. سيمبا بهورا من زيمبابوي أو نسينزجي من إي سواتيني – جابروني يونايتد البوتسواني أو سيمبا التنزاني.

11. إلجيكو سبور من مدغشقر أو سيلفر ستريكرز الكيني- ويليت بينجيلا الأنجولي أو يانج أفريكانز التنزاني.

12. كوت دور بطل سيشيل أو ستاد أبيدجان الإيفواري – سيركل جواكيم من موريشيوس أو بيترو أتلتيكو الأنجولي.

13. ليوباردز الكونغولي أو بلاك بولز الموزمبيقي – بطل الدوري الكونغولي أو ريفرز يونايتد النيجيري.

14. أفريكان ستارز الناميبي أو فايبرز الأوغندي – باور ديناموز الزامبي أو أسيك الإيفواري.

15. وصيف الدوري الكونغولي أو المريخ السوداني – ليولي البوتسواني – أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

16. دادجي البنيني أو بطل الدوري الليبي – ASCK التوجولي أو نهضة بركان المغربي.

القنوات الناقلة وموعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي، أن القرعة يتم بثها مباشرة عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

