تفوق أحمر، تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت قبل صدام الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام نظيره فريق مودرن سبورت، اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وتستعرض فيتو خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت قبل مواجهة الليلة.

تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت

ويلتقي الأهلي مع مودرن سبورت اليوم في المواجهة التاسعة بين الفريقين عبر تاريخهما، حيث سبق أن التقيا في 8 مباريات سابقة، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مباريات، مقابل هزيمة واحدة فقط، فيما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.

وخلال هذه المباريات، أحرز لاعبو الأهلي 16 هدفا في شباك مودرن سبورت، بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف فقط.

ويتصدر قائمة هدافي المواجهات كل من إمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي، وأرنولد إيبا، مهاجم مودرن سبورت، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويسعى المارد الأحمر، حامل اللقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، إلى بداية مثالية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة الحفاظ على لقبه، فيما يطمح مودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل التاريخي للمسابقة.

فيما يأمل فريق مودرن سبورت في تقديم مواجهة قوية أمام النادي الأهلي، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي سعيا في تقديم تقديم أداء مغاير عن الموسم الماضي والذي كان في الفريق قريبا من الهبوط، قبل قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.