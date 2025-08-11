فورد تعلن تطوير أنظمة سياراتها الكهربائية

سيارات فورد، تجري فورد العديد من التحديثات على السيارات الكهربائية بيك اب، في “لونج بيتش” بـ “كاليفورنيا”، وذلك لكي يتم إنتاج سيارة كهربائية بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وبأسعار ملائمة للجميع وذلك بحلول عام 2027.

فورد تنتج سيارتها الكهربائية بأسعار رخيصة

وأكدت فورد، على أن شاحنة كهربائية متوسطة الحجم قيد الإنشاء، تهدف إلى إصدارها في عام 2027.

على الرغم من عدم الكشف عن المواصفات الفنية، فمن المتوقع أن يقع الطراز القادم في نفس فئة الحجم مثل فورد رينجر، وأضافت أن الهدف هو “تحديد حقبة جديدة للسيارات الكهربائية”.

تطوير مراكز تصميم سيارات فورد الكهربائية

وحرصت فورد، علي إنشاء مركز تطوير مُخصص للسيارات الكهربائية مُنخفضة التكلفة التزامها بتقديم خيارات كهربائية مُتاحة للجميع، مما قد يُعزز من انتشار السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية والمحلية.”

