"أميك": انخفاض في مبيعات الأتوبيسات المستوردة والتجميع المحلي يسيطر على السوق

أستعرض التقرير الرسمي لمجلس معلومات السيارات “أميك”، حجم  مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا خلال النصف الأول من العام الحالي بعد أن شهدت ارتفاع ملحوظ بنسبة تصل نحو 126% يعادل بيع 3.942 ألف أتوبيس،  مقابل بيع 1744 أتوبيس فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ووفقًا لما نشره التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات، فقد انخفضت مبيعات الأتوبيسات المستوردة في مصر خلال تلك الفترة بنسبة 60.2% لتصل إلى 482 مركبة، مقابل 1211 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وسجلت مبيعات  الأتوبيسات خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى نموًا بنسبة 49.7% لتصل إلى 4424 مركبة، مقابل 2955 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان في المركز الأول  أتوبيسات جولدن دراجون بحصة سوقية 33.3% يعادل بيع  1240 أتوبيس، وفي المركز الثاني كينج لونج  بحصة سوقية 24.8% محققة بيع 841 وحدة، تلتها شيفروليه فى المركز الثالث بنسبة 9.7% بنحو 375 أتوبيس.

