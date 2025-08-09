السبت 09 أغسطس 2025
والدة أسير بغزة: عرقلة خطط الحكومة يكمن في شل اقتصاد إسرائيل

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

قالت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير نمرود كوهين: المجلس الوزاري قرر بشكل واعٍ التخلي عن ابني وعن جميع المختطفين.

والدة أسير بغزة: عرقلة خطط الحكومة يكمن في شل اقتصاد إسرائيل

وأضافت: الطريقة الوحيدة لوقف التخلي عن المخطوفين بغزة هي شل اقتصاد إسرائيل وأدعو جميع الإسرائيليين للانضمام إلى الاحتجاجات فالصمت قاتل.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو إلى مظاهرات كبيرة بتل أبيب

ودعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة الجميع إلى الخروج، قائلة إن "إعادة المختطفين أمر يخصنا جميعا وسنعيدهم".

عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو إلى مظاهرات كبيرة بتل أبيب 

 ويأتي ذلك بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة بالكامل، في خطوة واضحة نحو تصفية القضية الفلسطينية.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي نقلا عن مسئولين عسكريين إسرائيليين، إن السيطرة على مدينة غزة وسط القطاع تتحول إلى خطر وفخ تكتيكي لعدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قرر عقد اجتماع مع قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لبحث الخطوات بعد قرار السيطرة على مدينة غزة.

 

بحث السيطرة على قطاع غزة 

وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب في غزة، وتشمل نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وبلورة حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته صحيفة معاريف العبرية.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو إلى مظاهرات كبيرة بتل أبيب

