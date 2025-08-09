إلغاء برنامج "Under 15" للمواهب بعد موجة غضب واسعة

أعلنت قناة KBS Japan إلغاء بث برنامج "Under 15"، بعدما كان من المقرر إحياؤه تحت اسم "Star is Born"، وذلك بسبب الجدل الواسع حول استغلال الأطفال جنسيًا.

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء البرنامج في كوريا الجنوبية لنفس الأسباب.

تفاصيل إلغاء البرنامج

في بيان رسمي، أوضحت قناة KBS Japan أنها "بعد تلقي مقترح البرنامج، أجرينا مراجعات داخلية وخارجية وسعينا إلى إجراء مشاورات متعددة، وواصلنا المناقشات على افتراض بثه، ومع ذلك، ونظرًا للمشاعر العامة الجسيمة محليًا ودوليًا، فقد قررنا عدم تضمينه في تشكيلتنا".

وكان من المخطط عرض البرنامج في البداية على قناة MBN الكورية الجنوبية بتاريخ 31 مارس الماضي، إلا أن البرنامج واجه انتقادات حادة واتهامات بإضفاء الطابع الجنسي على القُصّر بعد نشر ملفات تعريف المتسابقين والمقاطع الدعائية الترويجية، مما دفع MBN إلى إلغاء خطط بثه بشكل كامل.

ومؤخرًا، حاولت KBS Japan إعادة إحياء البرنامج تحت اسم جديد هو "Star is Born"، وعرضت مقطعًا ترويجيًا له ضمن "برامج KBS World الموصى بها لشهر أغسطس 2025" على قناتها في يوتيوب، وقد تم وصف البرنامج الجديد بأنه "أول مسابقة عالمية للمواهب في العالم تهدف إلى اكتشاف مبدعي الكيبوب الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا" إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل، حيث ظل الجدل حول إضفاء الطابع الجنسي على القُصّر يلاحق البرنامج، مما أدى إلى إلغائه للمرة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.