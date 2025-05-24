السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع انضباط شارع رياض بعد إزالة إشغالات منذ سنوات (صور)

محافظ أسيوط في حملة
محافظ أسيوط في حملة لشارع رياض، فيتو

 أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بشارع رياض، أحد المحاور التجارية المهمة بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك للتأكد من استمرار حالة الانضباط وخلو الشارع من أية إشغالات أو تعديات عقب الحملات الموسعة التي تم تنفيذها مؤخرًا في إطار المتابعة المستمرة لجهود إعادة الانضباط إلى الشارع الأسيوطي.

 

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حي شرق.

رقابة ميدانية دورية لضمان استدامة النتائج

 وحرص محافظ أسيوط - خلال الجولة - على تفقد حالة النظافة العامة، والتزام المحال التجارية وأصحاب الأنشطة بعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق العام، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة لا تقتصر على الحملات الفورية بل تمتد إلى رقابة ميدانية دورية لضمان استدامة النتائج.

إزالة الإشغالات التي تسببت لسنوات في اختناقات مرورية 

 وقال محافظ أسيوط إن الحملات المكثفة التي شهدها الشارع مؤخرًا، أسفرت عن إزالة وتنظيم العديد من الإشغالات التي تسببت لسنوات في اختناقات مرورية وتشويه للمظهر الحضاري، مؤكدًا أن ما تحقق من انضباط هو ثمرة لتكاتف الجهود التنفيذية وتعاون المواطنين.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المتابعة الميدانية هي الركيزة الأساسية لضمان عدم عودة المظاهر العشوائية، موجها المسؤولين بتكثيف الحملات المفاجئة وتفعيل فرق المتابعة الميدانية، إلى جانب استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بصفة دورية.

وقد لاقت هذه المتابعة ترحيبًا من أهالي المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بحالة الانضباط التي يشهدها الشارع بعد معاناة سنوات، مطالبين باستمرار هذه الجهود لمنع تكرار التعديات.

حملة مكبرة لإزالة إشغالات شارع رياض بأسيوط

حملة لإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع أسيوط (صور)

واختتم محافظ أسيوط جولته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإعادة الانضباط لكافة الشوارع الحيوية، وتوفير بيئة حضرية آمنة تليق بأهالي أسيوط، مع ضمان توفير بدائل مناسبة للباعة الجائلين داخل أسواق منظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازالة الاشغالات اختناقات مرورية أسيوط الاشغالات المحال التجارية النظافة العامة رفع المخلفات شارع رياض محافظ أسيوط محافظة اسيوط مدينة أسيوط

مواد متعلقة

تحرير 172 محضرا للمخابز المخالفة في حملة تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط: دعم المبادرات والأنشطة لتوجيه طاقات الشباب والنشء نحو العمل المجتمعي (صور)

صرف مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة عيد الأضحى

زراعة أسيوط تنظم ندوة إرشادية حول تدوير المخلفات وإنتاج الكومبست (صور)

حملة لإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع أسيوط (صور)

محافظ أسيوط يترأس اجتماعا تنسيقيا لتفعيل مبادرة "معًا بالوعي نحميها" للتدريب والتشغيل

رئيس جامعة أسيوط يدعو الطلاب إلى تبني قيم اللعب النظيف

رئيس جامعة أسيوط يشدد على تواجد أساتذة المواد والتصدي لمحاولات الغش في الامتحانات (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يقفز لـ 5395 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

أخبار مصر: ليبيا تشتعل ومصر تعيد عشرات المواطنين، آخر إجراء من بيراميدز ضد الأهلي، أمريكا ترفع العقوبات على سوريا

ارتفاع جديد، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 24 مايو 2025

بشائر الخير، مستجدات إنشاء مصنع ألبان أطفال تنفيذا لتكليفات الرئيس

مصرع شخصين في حريق مروع التهم سيارة نقل أعلى إقليمي أكتوبر

ارتفاع جديد، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، الليمون يعاود قفزاته وانخفاض الطماطم والبصل

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

الموت الأسود.. قنبلة روسية متطورة خرجت من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 24 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية