محافظ أسيوط يتابع انضباط شارع رياض بعد إزالة إشغالات منذ سنوات (صور)

أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بشارع رياض، أحد المحاور التجارية المهمة بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك للتأكد من استمرار حالة الانضباط وخلو الشارع من أية إشغالات أو تعديات عقب الحملات الموسعة التي تم تنفيذها مؤخرًا في إطار المتابعة المستمرة لجهود إعادة الانضباط إلى الشارع الأسيوطي.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حي شرق.

رقابة ميدانية دورية لضمان استدامة النتائج

وحرص محافظ أسيوط - خلال الجولة - على تفقد حالة النظافة العامة، والتزام المحال التجارية وأصحاب الأنشطة بعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق العام، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة لا تقتصر على الحملات الفورية بل تمتد إلى رقابة ميدانية دورية لضمان استدامة النتائج.

إزالة الإشغالات التي تسببت لسنوات في اختناقات مرورية

وقال محافظ أسيوط إن الحملات المكثفة التي شهدها الشارع مؤخرًا، أسفرت عن إزالة وتنظيم العديد من الإشغالات التي تسببت لسنوات في اختناقات مرورية وتشويه للمظهر الحضاري، مؤكدًا أن ما تحقق من انضباط هو ثمرة لتكاتف الجهود التنفيذية وتعاون المواطنين.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المتابعة الميدانية هي الركيزة الأساسية لضمان عدم عودة المظاهر العشوائية، موجها المسؤولين بتكثيف الحملات المفاجئة وتفعيل فرق المتابعة الميدانية، إلى جانب استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بصفة دورية.

وقد لاقت هذه المتابعة ترحيبًا من أهالي المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بحالة الانضباط التي يشهدها الشارع بعد معاناة سنوات، مطالبين باستمرار هذه الجهود لمنع تكرار التعديات.

واختتم محافظ أسيوط جولته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإعادة الانضباط لكافة الشوارع الحيوية، وتوفير بيئة حضرية آمنة تليق بأهالي أسيوط، مع ضمان توفير بدائل مناسبة للباعة الجائلين داخل أسواق منظمة.

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