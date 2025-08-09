تعرف على معدلات تنفيذ شقق الإعلان العاشر بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سير الأعمال بوحدات الإعلان العاشر، مشيرا إلى تنفيذ 66 عمارة سكنية والتي تضم نحو 1584 وحدة سكنية نموذج 90 م²، حيث إنه تم الانتهاء بالكامل من جميع وحدات نموذج 90 م² بالمدينة ضمن الإعلان العاشر، والتي أصبحت جاهزة للاستلام.

ولفت إلى أعمال تنسيق الموقع العام، والتي تشمل تنفيذ الطرق الداخلية، والباركات، واللاندسكيب، وأعمال الزراعة والتشجير، حيث شدد رئيس الجهاز على ضرورة العناية بكل تفاصيل الموقع العام، بما يضمن تقديم بيئة عمرانية متكاملة وآمنة تليق بمواطني المدينة.

كما شملت الجولة تفقد وحدات الإعلان العاشر نموذج 75 م² بالحي 14، حيث تابع رئيس الجهاز أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات، مؤكدًا على الالتزام بالجودة والمواصفات الفنية. كما تم تفقد أعمال تنسيق الموقع العام، والتي تضمنت تنفيذ الأرصفة، والطرق الداخلية، وأعمال اللاندسكيب، والباركات، بما يسهم في توفير بيئة سكنية منظمة وآمنة للمواطنين.

وأكد استمرار العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال باقي وحدات الإعلان العاشر، مع الالتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية، تحقيقًا لخطة الدولة في توفير وحدات سكنية لائقة، وتلبية احتياجات المواطنين في أقرب وقت ممكن، بما يعكس حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع ويترجم رؤية القيادة السياسية نحو مستقبل عمراني أفضل.

