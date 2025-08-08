محافظ الوادي الجديد يُشارك بمهرجان الإسماعيلية للمانجو 2025

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، باحتفالات محافظة الإسماعيلية بمهرجان المانجو ٢٠٢٥ في نسخته الثالثة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ولفيف من سفراء وقنصليات الدول الأجنبية بمصر.

وأعّرب الزملوط عن تقديره لهذه الدعوة لحضور مهرجان الإسماعيلية للمانجو، والتي تأتي تأكيدًا على ثراء وجودة المنتجات الزراعية المصرية، في صدارة الأسواق المحلية والعالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي متقدم وركيزة أساسية لإنتاج وتصدير العديد من المحاصيل، مشيدًا بجودة إنتاج المحافظة من أصناف المانجو التي تنتج منها أكثر من ٧٢٠ ألف طن سنويًا.

وقد أشار محافظ الإسماعيلية، إلي أن المحافظة تعد في المقام الأول محافظة زراعية؛ لما تنتجه من محاصيل متميزة وفريدة منها الفراولة والبرتقال والسمسم والفول السوداني.

وأضاف أكرم أن هذا المهرجان يأتي تأكيدًا على زيادة الوعي بأهمية محصول المانجو ومكانته المتصاعدة في الاقتصاد الزراعي القومي إذ أصبح من أبرز المحاصيل التصديرية في مصر خلال السنوات الأخيرة حيث تمثل المساحة المنزرعة من المانجو بمحافظة الإسماعيلية أكثر من ٣٦٪ من إجمالي المساحة الكلية لزراعات المانجو في مصر مما يعزز مكانتها كمركز زراعي متقدم وركيزة أستسية لإنتاج وتصدير هذا المحصول الحيوي.

وأشار المحافظ إلى أن الإسماعيلية تنتج أكثر من ٧٢٠ ألف طن من المانجو سنويًا على مساحة تقارب ١٢٠ ألف فدان مما يؤهل المحافظة لتكون في صدارة خريطة الإنتاج الزراعي لهذا المحصول محليا وعالميا، وتبلغ صادرات الإسماعيلية من المانجو نحو ٤٠ ٪ من صادرات مصر من المحصول ويتم تصديرها إلى ٥٠ دولة أهمها السعودية والخليج تركيا البرازيل حيث تصدر الإسماعيلية فقط ٢٦ ألف طن من المانجو الطازج و٥٥ ألف طن مصنع.

متمنيًا للسادة ضيوف المحافظة الاستمتاع بالمهرجان والأماكن السياحية وقضاء وقتًا مميزًا بالمحافظة.

