موعد تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات

كشفت مصادر مطلعة بـ وزارة التعليم العالي معلومات جديدة تتعلق ببدء تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات.

تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات

وأكدت المصادر، أن نظام السنة التأسيسية لن يطبق هذا العام 2025 /2026، لأن الأمر يحتاج لتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية، لإدراج نظام السنة التأسيسية، إلا أن القانون لم يعرض على مجلس النواب بعد.

وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن يعرض تعديل القانون خلال دورة الانعقاد القادمة لـ مجلس النواب، ومن الممكن أن يبدأ تطبيق السنة التأسيسية مع بداية العام الدراسي 2026 /2027.

ولفتت المصادر إلى أنه في حالة الموافقة على تعديل القانون في بداية انعقاد دورة البرلمان القادمة، من الممكن أن يتم تطبيق نظام السنة التأسيسية اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام القادم 2025 /2026.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث نص التعديل على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية

وجاء قرار مجلس الوزراء، وفقًا للضوابط الآتية:

ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.

أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

أسباب تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات

وكشف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات سابقة، أسباب تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات، وقال إنها تأتي ضمن خطة خلق مسارات مختلفة للوصول للتعليم العالي، مشيرا إلى أن بعض النظم العالمية تسمح بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بمجموعة من الشهادات مثل النظام البريطاني.

وأوضح أن السنة التأسيسية تستهدف أيضًا مواجهة هجرة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إلى الخارج بسبب انخفاض المجموع للالتحاق بالجامعات الأجنبية ثم العودة لاعتماد الشهادة في مصر.

