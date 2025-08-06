الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولى

د. مصطفى مدبولي رئيس
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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بدأ منذ قليل اجتماع  مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشة العديد من الملفات، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

ويُعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، والذي يتم خلاله استعراض أبرز قرارات وتكليفات المجلس، إلى جانب الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول الشأن العام.

 

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مجلس الوزراء مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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