غرفة شركات السياحة تبحث آليات تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالقطاع

عقد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة اجتماعا مع رؤساء الغرف الفرعية السبع في المحافظات، ناقش الاجتماع عدة نقاط مهمة لدفع العمل السياحي بشكل عام، وتطوير أداء الغرف الفرعية بشكل خاص.

تم عقد الاجتماع في مقر غرفة الشركات بالدقي، حضر الاجتماع أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة ورؤساء الغرف الفرعية السبع وهم عبد الهادي محمد علي رئيس غرفة شركات السياحة الفرعية بمحافظة أسوان، وثروت عجمي رئيس غرفة الأقصر، وطارق عبد المنعم غرفة شرم الشيخ، وحسام الحلو رئيس غرفة الإسكندرية، وأشرف صحصاح غرفة الدلتا، وعاطف عبد العظيم غرفة الشرقية، وسيد الجابري غرفة الغردقة.

في بداية الاجتماع وجه الدكتور نادر الببلاوي التهنئة لرؤساء الغرف الفرعية لثقة مجلس إدارة الغرفة وتعيينهم بمناصبهم الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التعيين يعد مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقهم تجاه صناعة السياحة.

وشدد الببلاوي علي ضرورة أن يبذل الجميع أقصي جهد لخدمة قطاع السياحة بشكل عام، وقطاع الشركات السياحية على وجه الخصوص وكذلك تنفيذ رؤية الدولة للنهوض بصناعة السياحة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد نموا سياحيا كبيرا يتطلب بذل جهدا مضاعفا للحفاظ علي معدلات النمو السياحي بل وزيادته حتى تحصل مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.

كما طالب الببلاوي رؤساء الغرف الفرعية بسرعة عقد اجتماعات مجالس إدارات فروعهم وتشكيل اللجان ووضع خطة عمل متقنة لكل غرفة فرعية وآليات تنفيذ تلك الخطة لعرضها ومناقشتها مع مجلس إدارة الغرفة الأم، مشيرا إلى ضرورة أن تسعى خطط العمل للبناء على ما أنجزته مجالس الإدارات السابقة مع السعي لتعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات.
 

وشدد الببلاوي خلال الاجتماع على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ووفق رؤية واستراتيجية موحدة هدفها الأساسي خدمة صناعة السياحة المصرية مع الحرص على التعاون مع الغرف السياحية الأخرى
 

ومن جانبهم، وجه رؤساء الغرف الفرعية السبع الشكر الى مجلس ادارة الغرفة الرئيسية برئاسة الدكتور نادر الببلاوي علي ثقتهم واختيارهم بمناصبهم، وأكدوا أنهم سيبذلون أقصى جهد ممكن لتحقيق أهداف وخطط الغرفة الام والعمل على خدمة جميع المواطنين المتعاملين مع قطاع السياحة.

