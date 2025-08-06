الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

مدبولي يكشف عن توجيه جديد للوزراء لعدم انقطاع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

في إطار الاستعدادات لموجة الحر المتوقعة، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعليماته المباشرة إلى الوزراء المعنيين بضرورة الاطمئنان الكامل على أنظمة التشغيل والصيانة لمحطات الكهرباء والمياه، وكذلك شبكات الاتصالات، لضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية بأي أعطال أو انقطاعات مفاجئة.

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل على أهمية التحقق من جاهزية المحطات وسلامة أنظمة الربط والتشغيل، خاصة مع الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة، مشددًا على أن أي خلل أو تقصير في التعامل مع الظروف المناخية قد يؤدي إلى تأثير مباشر على حياة المواطنين.

وشدد  على ضرورة عدم التأثر بأي حوادث محتملة في الشبكات والمحطات نتيجة الأحوال الجوية، داعيًا إلى تطبيق خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية.

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