الغرف السياحية: ضرورة تدريب سائقي القطاع على القيادة الصحراوية بسيارات الدفع الرباعي

أجرى أعضاء لجنة النقل بـ الاتحاد المصري للغرف السياحية زيارة ميدانية إلى المركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة ١٥ مايو والتابع للاتحاد وذلك للتعرف على كافة إمكانيات المركز وبحث سبل التطوير والاستثمار بالمركز.

زيارة موقع اتحاد الغرف السياحية لمركز القيادة الآمنة

وتفقد وفد لجنة النقل برئاسة اللواء أمجد الجندي عضو مجلس إدارة الاتحاد كافة إمكانيات المركز وأماكن تدريب السائقين النظرية والعملية، كما شاهد جانب من التدريبات الحالية للسائقين داخل مسارات وأماكن التدريب المختلفة بالمركز.



وشارك في الزيارة كل من هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ومن أعضاء لجنة النقل كل من محمد عزت وأسامة السيسي ومهند فليفل وريم فوزي، كان في استقبال أعضاء لجنة النقل اللواء وليد فودة مدير المركز حيث اصطحبهم في جولة داخل المركز لمشاهدة الطرق الوعرة التي تجري بها الاختبارات وكذلك قاعات المحاضرات التي يتم بها تدريب السائقين نظريا.

مراحل التدريب النظري والعملي بمركز القيادة الآمنة



واستعرض اللواء وليد فودة مراحل التدريب النظري والعملي وكذلك إحصائيات عدد المتدربين منذ عام 2012 وحتى 2025، وكافة بروتوكولات التعاون بين المركز والجهات المختلفة.

وناقش أعضاء اللجنة ورئيسها العديد من النقاط لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المركز وكذلك سبل تطويره وأوجه الاستثمارات الملائمة التي تتماشى قانونا مع الهدف من ترخيص المركز.

وفي إطار خدمات التدريب الخارجية التي يجريها المركز، استعرض مدير المركز العديد من التعاقدات المبرمة ومنها التعاون مع دولة نيجيريا وعدة شركات نقل سعودية لتدريب السائقين، وأوصت اللجنة بضرورة التوسع في تعاقدات التدريب الخارجية والداخلية على حد سواء.

تدريب سائقي القطاع السياحي على القيادة الصحراوية

كما شدد اللواء أمجد الجندي على ضرورة تدريب سائقي القطاع السياحي على القيادة الصحراوية بسيارات الدفع الرباعي والتي يستمتع السائحون بركوبها، وتنظيم رحلات السفاري الصحراوية، كما استعرض العديد من الأفكار الممكن تحقيقها، حيث أشاد الجندي بدور المركز في تدريب سائقي السياحة والدور الذي يقدمه للجهات المختلفة.

وأجرى الجندي اختبارا بسيارته الخاصة على الطرق الوعرة والممهدة بالمركز، كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة نتائج الزيارة وسبل تعظيم الاستفادة من إمكانيات المركز، واشادوا بالإمكانيات المتميزة والتي تجعل المركز متفردا على مستوى الشرق الأوسط.

