زملاء الطبيبة المتوفاة بقصر العيني: اشتغلت شفتين بدون طعام

صرحت نيابة السيدة زينب بدفن جثة طبيبة الامتياز سلمى حبيش التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بشكل مفاجئ أثناء عملها بمستشفى قصر العيني إثر إصابتها بهبوط في الدورة الدموية.

وتسلم أهل الطبيبة جثمانها تمهيدا لدفنها في مقابر العائلة في المحلة الكبرى.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال زملاء الطبيبة المتوفاة وأكدوا أنها أثناء عملها بالمستشفى شعرت بحالة إعياء شديدة ودوخة صاحبها قيء ثم سقطت على الأرض مغشيا عليها وبتشخيصها تبين إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأضافوا أنهم حاولوا إنعاشها إلا أن وظائفها الحيوية لم تستجب فادخلوها العناية المركزة ولكنها توفيت داخلها.

وأشارت التحريات الأولية لرجال أمن القاهرة إلى أن الطبيبة تعرضت لإرهاق شديد نتيجة ضغط العمل، بعدما واصلت أداء مهامها على مدار فترتين متتاليتين (شفتين) دون تناول الطعام، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

ونعت النقابة العامة للأطباء ببالغ الحزن والأسى الدكتورة سلمي حبيش إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تأدية عملها بمستشفى قصر العيني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

