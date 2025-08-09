السبت 09 أغسطس 2025
ارتفاع عدد ضحايا منتظري المساعدات في غزة اليوم إلى 8 شهداء

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن شهداء منتظري المساعدات اليوم في غزة ارتفع إلى 8 فلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت،  قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 5 فلسطينيين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 4 من منتظري المساعدات.

 

الأونروا: غزة تحتاج إلى تدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية

 أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن هناك حاجة إلى تدفق منتظم لمستلزمات النظافة الأساسية إلى قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن المساعدات يجب أن تصل على نطاق واسع في قطاع غزة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة.

 

خطة الموت الإسرائيلية للتعامل مع مقاتلي حماس قبل احتلال قطاع غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، عن إجراءات تمهيدية يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها مع حركة حماس الفلسطينية، قبيل البدء باحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن إسرائيل حددتْ هدفًا بإجلاء سكان قطاع غزة بحلول 7 أكتوبر، أي خلال شهرين، لكن هذا الهدف قد لا يكون سهلًا، حسب تعبيرها.منتظري 

