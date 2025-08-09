السبت 09 أغسطس 2025
رياضة

جون إدوارد يكافئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على سيراميكا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

الزمالك وسيراميكا، قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، صرف مكافأة فورية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تحقيق الفوز على سيراميكا.

وحقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك القادمة 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب، يوم السبت الموافق 16 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

