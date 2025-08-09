صراخ واحتفال جنوني، شاهد ماذا فعل جون إدوارد بعد هدفي الزمالك أمام سيراميكا (فيديو)

بشكل جنوني وهستيري احتفل جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك بعد هدفي فريقه أمام سيراميكا كليوباترا بافتتاح الدوري المصري.

نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهم، على إستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

احتفال جنوني لجون إدوارد بعد هدف الزمالك أمام سيراميكا

ورصدت الكاميرات رد فعل جنونيًّا من جون إدوارد بعد الهدفين حيث صرخ بشدة.

جون إدوارد تم تنصيبه مديرًا رياضيًّا في نادي الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي مع صلاحيات كاملة لإدارة قطاع كرة القدم في النادي الأبيض العريق.



وخلال فترة الانتقالات الصيفية، تعاقد الزمالك مع عدد كبير من النجوم، بالإضافة للتخلص من آخرين سواء بالبيع أو الإعارة.

مباراة الزمالك وسيراميك كليوباترا

خاض الزمالك أول مباراة رسمية في حقبة جون إدوارد كمدير رياضي على ملعب ستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية أمام سيراميكا كليوباترا القوي.



بص شوف محمد شحاتة بيعمل إيه 👌🏼⚽️ pic.twitter.com/JBDAnHFo45 — ON Sport (@ONTimeSports) August 8, 2025

واحتاج الزمالك إلى 86 دقيقة كاملة لإحراز الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر، ثم تكفل محمد شحاتة بالهدف الثاني بطريقة رائعة من منتصف الملعب.



الفارس الأبيض يفتتح مشواره في دوري NILE بثنائية رائعة في شباك سيراميكا كليوباترا 🏹



أهداف فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 2 / 0 ⚽️ pic.twitter.com/WW3taLiwP4 — ON Sport (@ONTimeSports) August 8, 2025

وجون إدوارد ينتمي لنادي الزمالك كما يملك والده عضوية قديمة في النادي أيضًا.

