حفل جديد لـ"الساحة للإنشاد" بقبة الغوري غدًا

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدى السطوحى، أمسية دينية روحانية تُحييها "فرقة الساحة للإنشاد" بقيادة الشيخ طه الإسكندرانى وذلك مساء غد الخميس الموافق 7 أغسـطس، في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

فرقة الساحة للإنشاد الديني

تعد فرقة "الساحة للإنشاد الديني" واحدة من أبرز الفرق الصاعدة في مجال الإنشاد الديني في مصر، حيث استطاعت خلال فترة قصيرة أن تترك بصمة قوية في الساحة الفنية الروحية، بفضل أصواتها المميزة وأدائها الأصيل الذي يمزج بين عبق التراث وروح المعاصرة.

تأسست الفرقة قبل ثلاثة أعوام، برعاية من الشيخ أحمد سعيد عمران الدح، أحد محبي وداعمي التراث الصوفي والديني، وبقيادة وإشراف فني من الشيخ طه الإسكندراني، أحد رواد الإنشاد المعروفين

تمتاز الفرقة بتشكيلة من الأصوات النادرة والموهوبة، التي أبهرت الجمهور بأدائها الروحاني العذب وتناسقها الجماعي، مما جعلها محط أنظار المهتمين بذلك النوع من الفن في مختلف أرجاء الجمهورية. والذى يسلط الضوء على الفن الروحي والتراث الصوفي المصري. وقد جابت الفرقة عدة محافظات مصرية، مقدّمة عروضها في المساجد الكبرى والساحات الدينية، حيث لاقت ترحيبًا واسعًا وإشادة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

كما شاركت فرقة "الساحة" في العديد من الاحتفالات الدينية الرسمية والمنتديات الثقافية، إضافة إلى الظهور في عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية.

يأتي ذلك ضمن رؤية فنية تهدف إلى ترسيخ الهوية الثقافية والدينية، وتعزيز حضور الإنشاد الدينى كفن راقٍ يحمل رسالة روحية وإنسانية سامية.

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