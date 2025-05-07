الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

ضبط عاطل فرض إتاوة على السائقين بموقف السلام

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على عاطل لقيامه بفرض رسوم مالية "إتاوة" على السائقين دون وجه حق في موقف السلام.

 

فيديو فرض إتاوة على السائقين بموقف السلام 


رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بفرض رسوم مالية على السائقين "دون وجه حق" بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.


وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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فيديو فرض اتاوة على السائقين بموقف السلام فيديو فرض اتاوة على السائقين فيديو فرض اتاوة فرض اتاوة على السائقين بموقف السلام فرض اتاوة على السائقين موقف السلام

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