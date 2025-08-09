تحيي اليابان اليوم السبت، ذكرى ضحايا القصف النووي الذي الذي شنته القوات الجوية الأمريكية على مدينة ناجازاكي في أغسطس 1945.، في الذكرى الثمانين لمأساة 9 أغسطس 1945.

قصفت أمريكا، قبل 80 عاما، اليابان بقنبلتين نوويتين في حدث مؤسف لم يسجل إلا لمرة واحدة في التاريخ، حيث شنت واشنطن هجومين نوويين استهدفا مدينتي هيروشيما وناجازاكي وقادا الإمبراطورية اليابانية لإعلان استسلامها في الحرب العالمية الثانية بعدها بأيام.

بدأ حفل تأبين لضحايا الكارثة النووية قبيل ساعة إلقاء القنبلة على المدينة.

ويحضر الحفل رئيس الوزراء الياباني، وعمدة المدينة، وحاكم ناجازاكي، وممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى سفراء أجانب.

كما يحضر ولأول مرة منذ عام 2021، سفيرا روسيا وبيلاروسيا، اللذان لم يتلقيا دعوات منذ عام 2022.

وشارك السفير الروسي في طوكيو، نيكولاي نوزدريف، في مراسم إحياء ذكرى ضحايا القصف الذري الذي شنته القوات الجوية الأمريكية على مدينة ناجازاكي.

وقال السفير للصحفيين: "كما هو معروف، منذ عام 2022 لم تُدعَ روسيا إلى مراسم الذكرى في هيروشيما وناغازاكي بحجج مزيفة تتعلق بـ 'الوضع الدولي المعقد" و"اعتبارات أمنية". ونعلم أن هذا القرار لم يُتخذ دون تأييد من الحكومة اليابانية، المعروفة بمواقفها المعادية لروسيا، بما في ذلك في سياق الأزمة الأوكرانية."

وأضاف السفير: "في هذا العام، وعلى خلاف زملائنا في هيروشيما، فضلت سلطات ناغازاكي عدم تسييس هذا الحدث المهم للمدينة.

ولم يذكر عمدة مدينة ناجازاكي شيرو سوزوكي، في كلمته خلال حفل تأبين القتلى والجرحى في القصف النووي في الذكرى الثمانين للمأساة، اسم الدولة التي ألقت القنبلة على المدينة، والذي تم بثه على القنوات التلفزيونية الرئيسية وعلى الإنترنت.

تقع مدينة ناجازاكي على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة كيوشو اليابانية، وهي عاصمة محافظة ناجازاكي.

في يوم 9 أغسطس عام 1945، صباحا، ألقت القوات الجوية الأمريكية قنبلة ذرية "فات مان" على المدينة، وقبل ذلك بأيام تم إلقاء القنبلة الذرية الأمريكية الأولى على مدينة هيروشيما. بلغت قوة وزن قنبلة "فات مان" 20 كيلوطن وبلغ وزنها 4.5 طن.

وأسفرت عملية قصف ناجازاكي بالقنبلة الذرية عن مقتل أو فقدان أكثر من 73 ألف شخص. وفي وقت لاحق، توفي 35 ألف شخص آخرين بسبب الإشعاع والإصابات.

ودمرت الحرائق معظم المباني السكنية. لم تكن عواقب القصف الثاني أقل فظاعة من الأول - في هيروشيما. في أحد التقارير اليابانية، وُصف الوضع في ناغازاكي على النحو التالي: "المدينة أشبه بمقبرة لم يبقَ فيها حتى شاهد قبر واحد".

ولإحياء ذكرى القصف الذري الذي تعرضت له المدينة في 9 أغسطس 1945، شيدت اليابان حديقة السلام في المدينة للتذكير بأهوال الحرب، ولنشر الدعوة للأمل في تحقق السلام. وعلى مقربة من حديقة السلام، يقع متحف القنبلة الذرية وقاعة السلام التذكارية الوطنية، المخصصة لضحايا انفجار القنبلة الذرية.

تضم حديقة السلام متحف وثائق القصف الذري في ناغازاكي، ومن بين معروضاته ساعة تم تجميد عقاربها عند الساعة 11:02 - الوقت الذي تعرضت فيه المدينة للقصف الذري.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة في العالم استخدمت الأسلحة النووية ضد دولة أخرى وهي اليابان، في أغسطس 1945، ما تسبب بحصيلة ضحايا هائلة، حيث صنعت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة "الولد الصغير" من اليورانيوم عالي التخصيب، ووصلت قوتها التدميرية لـ16 كيلوطن، بينما صنعت قنبلة "الرجل الثمين" من البلوتونيوم ووصلت قوتها التدميرية لـ20 كيلوطن، مع العلم أن كل كيلوطن في حساب القنابل النووية يساوي ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

وتقيم اليابان سنويا مراسم حداد، تجذب وفودا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تعتذر أي حكومة أمريكية حتى الآن.

وكما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن الولايات المتحدة "دون ندم، تُعزز فهمها بأنها فعلت كل شيء على صواب".

