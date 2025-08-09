في عيد ميلادها الـ90، لبنى عبد العزيز تكشف أسرارا من حياتها وتروي كيف أحرجت أم كلثوم داخل الإستوديو

احتفلت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز بعيد ميلادها الـ90، وسط حضور فني وثقافي بارز في حفل أقيم بالجامعة الأمريكية، في مناسبة أعادت للأذهان ملامح حقبة كاملة من الفن الجميل.

حفل عيد ميلاد الفنانة جاء ضمن تكريم خاص نظمته مبادرة "أرواح في المدينة"، بإشراف الإعلامي محمود التميمي، وشهد مشاركة جماهيرية تفاعلية حيث روت الفنانة جانبًا من ذكرياتها الفنية والشخصية.

رسالة حب

خلال كلمتها في الحفل، عبرت لبنى عبد العزيز عن امتنانها للحضور، وقالت بتأثر: أنا سعيدة إني لسه عايشة لحد دلوقتِ، وبشكر كل اللي موجودين، وبتمنى كل حاجة حلوة لبلدي ولفلسطين.

ذكريات مع كوكب الشرق

كما روت لبنى عبد العزيز موقفًا طريفًا جمعها بكوكب الشرق أم كلثوم في أحد الإستوديوهات، حيث قالت: دخلت في معادي ولقيت أم كلثوم بتعمل بروفة، اعترضت لأن ده وقتي، لكن أم كلثوم خرجت وطبطبت على وشي وقالت: أنا مبسوطة بيكِ، وسلمي لي على والدك. الواقعة كشفت روح لبنى الجريئة وتقدير أم كلثوم لها.

البداية مع الإذاعة في سن العاشرة

وخلال حديثها استعادت لبنى بدايتها المبكرة في العمل الإعلامي، وقالت إن عبد الحميد يونس، صديق والدها، أعجب بموهبتها بعد إلقائها قصيدة في حفلة عائلية، وعلق قائلًا: البنت دي لازم تدخل الإذاعة. ومن هنا، بدأت أولى خطواتها الفنية وهي بعمر عشر سنوات.

شرف تقديم جمال عبد الناصر

كما وصفت الفنانة القديرة تقديمها للزعيم جمال عبد الناصر في فعالية بالجامعة الأمريكية، بـ "شرف كبير"، إذ طلب عبد الناصر بنفسه أن تقدمه مجددًا قائلًا: "هاتوا لي البنت اللي قدمتني المرة اللي فاتت".

وتحدثت لبنى عن أسلوبها المختلف في اختيار الأدوار، وقالت إنها كانت دائمًا تميل للخروج عن المألوف، وضربت مثالًا بفيلم "أنا حرة" حيث اقترحت أن تكون البطلة طالبة في الجامعة الأمريكية بدلًا من جامعة القاهرة، ولاقى اقتراحها القبول.

تكريم واحتفال بعيد الميلاد

واختُتمت الأمسية على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث فاجأ الحضور الفنانة الكبيرة بالاحتفال بعيد ميلادها، مرددين أغاني عيد الميلاد، في لحظة مؤثرة جسدت مدى محبة الجمهور لها وامتنانهم لعطائها الطويل في الفن والثقافة.

