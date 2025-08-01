لبنى عبد العزيز، أثارت الجدل بزواجها من منتج شهير و"خلى بالك من زوزو" جعلها ترفع شعار "غلطة وندمان عليها"

لبنى عبد العزيز.. هاميس عروس النيل، إحدى جميلات الزمن الجميل، 18 فيلما هى مشوار حياتها التى انتهت بالزواج والسفر إلى أمريكا، هى الحسناء السمراء صاحبة العيون الخضراء، بدأت حياتها صحفية وعملت فى السينما بالصدفة، واعتزلت السينما بعد يعقوبيان.



اجتمعت في لبنى عبد العزيز التى ولدت فى مثل هذا اليوم الأول من أغسطس عام 1935، كل الصفات الجميلة، الثقافة والأناقة والتواضع والحب في أجمل معانيه شبهها الفنان كمال الشناوى بالمارون جلاسيه وغنى لها العندليب عبدالحليم حافظ "أسمر يا أسمراني " وقال عنها المنتج جمال الليثى جولييت جاردن سيتى.

ركن الأطفال فى البرنامج الأوروبى



بدأت لبنى عبد العزيز مشوارها الفنى مذيعة وهى في سن 10 سنوات، حيث قدمت برنامج "ركن الأطفال" على موجات البرنامج الأوروبي، بترشيح من عبد الحميد يونس مدير البرامج الأوروبية بالإذاعة، الذي أبدى إعجابه من طريقة إلقائها للأشعار وتلقائيتها في الحديث ونطقها للحروف العربية.

لبنى وعبد الحليم مشوار فنى فى السينما



مشوار قصير مع السينما أمضته الفنانة لبنى عبد العزيز فقدمت 18 فيلما فقط خلال سنوات قصيرة من أشهرها:الوسادة الخالية، وهذا هو الحب، وأنا حرة، واإسلاماه، وغرام الأسياد، وآه من حواء، وعروس النيل، وإضراب الشحاتين، والمخربون، والعيب وكان آخرها “ عمارة يعقوبيان ”.

رفض خلى بالك من زوزو



وكان المخرج حسن الإمام قد رشح لبنى عبد العزيز لفيلم خلى بالك من زوزو حيث وقعت العقد المبدئي على بطولته، ولكن بسبب دواعى سفرها إلى أمريكا مع زوجها الدكتور إسماعيل برادة تخلت عن بطولة الفيلم لتستبدلها الشركة المنتجة بالسندريلا سعاد حسنى، وعادت لبنى عبد العزيز وأعلنت أنها كانت لن تستطيع تقديمه بالنجاح الذى حققته سعاد حسني التي اعتمد دورها على الرقص والغناء في الفيلم.

لبنى عبد العزيز بعد تقدم السن



تخرجت لبنى عبد العزيز في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد أن حصلت على لقب فتاة الجامعة في التمثيل، وحصلت على منحة من فولبرايت لدراسة الدراما في جامعة كاليفورنيا بأمريكا وحصلت على الماجستير، ومن كاليفورنيا راسلت جريدة الأهرام بمجموعة تحقيقات عن استديوهات هوليوود والسينما الأمريكية وعندما عادت التحقت بجريدة الأهرام كصحفية لكنها هجرت الصحافة والإذاعة من أجل التمثيل بعد زواجها من المنتج رمسيس نجيب.



وتحكى لبنى عبدالعزيز عن البداية مع السينما فقالت: حضر المخرج صلاح ابو سيف لتقييم بعض العروض المسرحية التى كنا نؤديها على مسرح الجامعة، فحدث أن كان هناك عرض لى فأظهر إعجابه بما قدمت وطلب منى التعاون معه فى فيلم يستعد لتصويره، حتى فوجئت بعدها باتصال تليفوني من عبد الحليم حافظ، يطلب مني الاشتراك معه في بطولة فيلم "الوسادة الخالية"، بترشيح من صلاح أبو سيف وإحسان عبد القدوس مؤلف الرواية.



بعد نجاح فيلم " الوسادة الخالية " أعجب المنتج رمسيس نجيب بالممثلة الناشئة لبنى عبد العزيز وتزوجها، وبسبب فارق السن اتهمها الجمهور والنقاد أنها تزوجت من أجل الشهرة والعمل بالسينما رغم فارق السن، وتجيب لبنى عبد العزيز على ذلك بقولها: تزوجنا بعد فيلم "أنا حرة"، وأتذكر أن بعض الأقلام كتبت أن زواجي منه كان بهدف إنتاجه لي عدة أفلام، وأقلام أخرى زعمت بأنه تزوجني بهدف "أبيض له بيضة ذهب"،

لبنى عبد العزيز

وأضافت لبنى عبد العزيز: ما أريد تأكيده وحسمه بعد هذا العمر الطويل، أنه لا صحة لكل هذه الشائعات، والحقيقة أنه بعد نجاح فيلم "الوسادة الخالية" تلقيت 17 عرضًا سينمائيًا، بعيدًا عنه لذلك لم يكن لي مطمع في الزواج منه.. وأود أن أؤكد أنني أدين لرمسيس نجيب بالشكر والعرفان، لأنه من علمني كيف أكون ممثلة سينمائية.

تعيش أما ومتفرجة فقط



بعد طلاقها من رمسيس نجيب تزوجت لبنى عبد العزيز إسماعيل برادة أستاذ النسا والتوليد، وتركت الفن وسافرت مع زوجها إلى أمريكا في أواخر الستينيات، لتستمر معه هناك 45 عاما، وتقول لبنى عن هذه الفترة من حياتها: بمجرد زواجى والهجرة إلى أمريكا في الستينيات تناسيت أنني كنت يومًا فنانة أو نجمة مشهورة، وأصبحت فقط أما وزوجة، ومع عودتي إلى مصر فى عام 2000، قمت بالتمثيل فى فيلم عمارة يعقوبيان، ولم تتكرر التجربة.



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