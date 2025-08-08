السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يشهد توقيع اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان (فيديو)

ترامب يشهد توقيع
ترامب يشهد توقيع اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، فيتو

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض، واصفًا إياه بأنه ينهي "حربًا طويلة" بين البلدين.

 

ترامب يرعى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان

وقال ترامب، إن الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان، يتضمن التزام البلدين "الاحترام الكامل لسيادة كل منهما"، والتوقف عن القتال "إلى الأبد"، بالإضافة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية.

 

وأعلن الرئيس الأمريكى ترامب، أنه تم رفع القيود عن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وأذربيجان، معتبرًا تلك الخطوة "أمر كبير".

 

وفي إشارة إلى الفوائد الاقتصادية للاتفاق، أشار ترامب إلى أن شركات أمريكية ستستثمر "بمبالغ كبيرة" في أرمينيا وأذربيجان، ما سينعكس "إيجابًا على وضعهم".

ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء الصراع الإقليمي المستمر منذ عقود بين الدولتين كما يسمح للولايات المتحدة بتعزيز نفوذها في منطقة إستراتيجية.

 

ترامب يعتقد أن القمة بين أرمينيا وأذربيجان تاريخية

وكان ترامب كتب الخميس الماضي على منصته "تروث سوشيال": "حاول العديد من القادة إنهاء الحرب بدون جدوى، حتى الآن، بفضل "ترامب"".

 

وقال ترامب الذي يعتقد أنه يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده في الوساطة لحل نزاعات مختلفة أن "توقيع  السلام" سيعقد خلال "القمة التاريخية" بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

 

واستقبل الرئيس الأمريكي أولًا رئيس الوزراء الأرميني الساعة 14:35 في البيت الأبيض (18:35 بتوقيت جرينتش)، ثم الرئيس الأذربيجاني الساعة 15:15 (19:15 بتوقيت جرينتش).

وبدورها، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي الجمعة في حديث مع الصحافة إلى أن الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في القوقاز ستوقعان "إعلانًا مشتركًا" ينص خصوصًا على إنشاء "منطقة عبور" تمر عبر أرمينيا وتربط أذربيجان بجيب ناخيتشيفان التابع لها غربًا.

لم تحقق أي تقدم، انتهاء المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان في الإمارات

سفير أرمينيا يزور حزب الوعي لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارمينيا واذربيجان ترامب اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان الرئيس الاذربيجاني الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان

مواد متعلقة

لافروف يعلن استعداد بلاده للمساعدة في التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان

مصر ترحب بإتمام مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

الأكثر قراءة

أحمد عبد العزيز عن فيديو رفض مصافحة معجب: اتفهم غلط.. وجمهوري هو سبب نجاحي

الظهور الأول لـ أحمد فتوح بعد أزمة حفل راغب علامة

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

الزمالك في ثوبه الجديد يفتتح مشواره بالدوري الممتاز بالفوز علي سيراميكا بثنائية (صور)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

شحاته يسجل هدفا عالميا للزمالك في شباك شيراميكا

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا الرقم

المصري يخطف فوزا صعبا من الاتحاد 3-1 في افتتاحية الدوري المصري الجديد (صور)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها؟ الإفتاء تجيب

من قصص القرآن الكريم.. خطة يوسف عليه السلام لإنقاذ مصر من الأزمة الغذائية

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads