ترامب يشهد توقيع اتفاق سلام تاريخي بين أرمينيا وأذربيجان (فيديو)

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض، واصفًا إياه بأنه ينهي "حربًا طويلة" بين البلدين.

ترامب يرعى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان

وقال ترامب، إن الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان، يتضمن التزام البلدين "الاحترام الكامل لسيادة كل منهما"، والتوقف عن القتال "إلى الأبد"، بالإضافة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية.

وأعلن الرئيس الأمريكى ترامب، أنه تم رفع القيود عن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وأذربيجان، معتبرًا تلك الخطوة "أمر كبير".

وفي إشارة إلى الفوائد الاقتصادية للاتفاق، أشار ترامب إلى أن شركات أمريكية ستستثمر "بمبالغ كبيرة" في أرمينيا وأذربيجان، ما سينعكس "إيجابًا على وضعهم".

ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء الصراع الإقليمي المستمر منذ عقود بين الدولتين كما يسمح للولايات المتحدة بتعزيز نفوذها في منطقة إستراتيجية.

ترامب يعتقد أن القمة بين أرمينيا وأذربيجان تاريخية

وكان ترامب كتب الخميس الماضي على منصته "تروث سوشيال": "حاول العديد من القادة إنهاء الحرب بدون جدوى، حتى الآن، بفضل "ترامب"".

وقال ترامب الذي يعتقد أنه يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده في الوساطة لحل نزاعات مختلفة أن "توقيع السلام" سيعقد خلال "القمة التاريخية" بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

واستقبل الرئيس الأمريكي أولًا رئيس الوزراء الأرميني الساعة 14:35 في البيت الأبيض (18:35 بتوقيت جرينتش)، ثم الرئيس الأذربيجاني الساعة 15:15 (19:15 بتوقيت جرينتش).

وبدورها، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي الجمعة في حديث مع الصحافة إلى أن الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في القوقاز ستوقعان "إعلانًا مشتركًا" ينص خصوصًا على إنشاء "منطقة عبور" تمر عبر أرمينيا وتربط أذربيجان بجيب ناخيتشيفان التابع لها غربًا.

